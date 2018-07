López rompe récord de Federer

Google Plus

El tenista español de 36 años, Feliciano López, rompió el récord que poseía Roger Federer, y se convirtió el jugador en activo en disputar más torneos de Grand Slam en forma consecutiva con 66 apariciones.

López hizo su debut en Grand Slam en el 2001 pero dicha racha comenzaría desde Roland Garros 2002 hasta Wimbledon 2018. En todo ese tiempo, el español no ha faltado a ninguna cita de Grand Slam. El suizo, Federer, tenia el récord con 65 el cual arrancó en el Australian Open del 2000 y la rompió al no participar en la edición del 2017 del Abierto de Francia: "No era mi preocupación número uno. Pero es agradable que cada vez más jugadores sean capaces de mantenerse en forma, como Feliciano y yo. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde los europeos junior sub-16 en Hatfield. Fue todo un camino hasta hoy, y podemos hablar de romper el uno al otro estos récords, aunque ahora es él el que rompe uno de los míos. Es algo grande", mencionó Federer tras su partido de primera ronda en Wimbledon.

En sus 66 apariciones en esta clase de torneos, el mejor resultado de Feliciano López han sido los cuartos de final, alcanzados cuatro veces, tres en la catedral del tennis y una en el Abierto de los Estados Unidos. El zurdo español derrotó en la primera ronda de Wimbledon 2018 al argentino, Federico Delbonis por parciales de 6-3 6-4 6-2 y enfrentará en la segunda ronda a Juan Martín Del Potro, quien derrotó al alemán Peter Gojowczyk también en sets corridos. Cabe destacar que López ha sido campeón de Grand Slam en dobles, cuando en el 2016 se coronó en Roland Garros junto con su compatriota, Marc López. Sin duda alguna, un jugador histórico de la ATP que ha marcado una época en el tennis mundial.