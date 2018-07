Abanderan a la delegación mexicana rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018

Google Plus

Hace unos meses fue el turno de la Selección Mexicana para el Mundial Rusia 2018, el día de hoy le tocó a toda la delegación mexicana que participará en Barranquilla, Colombia para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, el cual acontecerá del 19 de julio al 3 de agosto.

En el evento llevado a cabo en el Centro de Alto Rendimiento, el Presidente Enrique Peña Nieto destacó la mentalidad y calidad de los atletas mexicanos en cualquier disciplina: “Hemos venido demostrándonos y demostrando a otros que no importando de qué otro país sean, de potencias mundiales o de países de mayor desarrollo que, México se puede medir al tú por tú con otros”.

Además, expresó su emoción por abanderar a deportistas de alto rendimiento: “Como Presidente de la República es motivo de gran honor y de alta distinción el poder abanderar a esta delegación, a la que le deseo el mayor de los éxitos. Que sea por ustedes, que sea por México y que pongan muy en alto el nombre de la nación entera”.

Alejandra Valencia, Nataly Michel, Samantha Terán, Diego del Real y Yahir Ocampo fueron los encargados de estar en la escolta, aunado a la presencia de Alejandra Zavala, quien fue la representante para recibir el lábaro patrio.

México estará participando en 46 disciplinas conformados por un total de 666 deportistas, divididos en 360 hombres y 306 mujeres, incluyendo equipos como los de fútbol tanto en la rama varonil como en la femenil.

Al término del evento, la capitana y atleta de tiro deportivo, Alejandra Zavala, mencionó los puntos importantes para sus logros de los últimos años: “He tenido una muy buena racha con buenos resultados y eso es producto del reflejo del trabajo, constancia y disciplina del día a día tanto del aspecto deportivo como personal, por lo que me entrego cien por ciento a lo que amo que es el tiro deportivo; me siento orgullosa de ser mexicana y llevar siempre de frente mi bandera y colores”, finalizó Zavala.