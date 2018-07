Anderson e Isner protagonizan un partido épico

Google Plus

Kevin Anderson y John Isner fueron los protagonistas del tercer partido más largo en la historia de la ATP luego de que ambos jugadores batallarán hasta el final por un lugar en la ansiada final del torneo mas antiguo y prestigioso del mundo, Wimbledon.

El encuentro comenzó temprano con la intención de que se pudieran jugar ambas semifinales masculinas el día de hoy pero Anderson e Isner tenían otros planes en mente. Tras SEIS HORAS Y TREINTA Y CINCO MINUTOS de partido, el tenistas sudafricano saldría victorioso por un marcador de 7-6 [6], 6-7 [7], 6-7 (9), 6-4 y 26-24 sobre el estadounidense y de esa épica manera, consiguió el pase a su segunda final de Grand Slam en su carrera (US Open 2017). 175 minutos duró el quinto y definitivo set que tuvo en el borde de sus asientos al público londinense que no podía creer lo que se estaba viviendo en la cancha central del All England Lawn Tennis & Croquet Club. Tras el partido, Anderson publicó en Instagram una foto con el encabezado reconociendo el esfuerzo de Isner sobre la cancha, quien es caracterizado por jugar partidos largos a lo largo de su carrera. ''Gracias John por ser un increíble atleta y amigo. Fue un honor compartir la cancha contigo hoy'', dijo el sudafricano tras el partido.

Esté fue el tercer partido más largo de la historia luego del encuentro en Wimbledon 2010 entre precisamente, John Isner y Nicolas Mamut que duró once horas con cinco minutos y del partido entre, Leonardo Mayer y Joao Souza en Copa Davis que duró seis horas y cuarenta y tres minutos.

También, cabe destacar que está fue la victoria número 300 en la carrera de Kevin Anderson y seguramente, será una que quedará en su memoria para siempre. En la final, esperará al ganador de la otra semifinal, Novak Djokovic y Rafael Nadal, quienes no pudieron terminar su partido el día de hoy y concluirán el sábado previo a la final de mujeres entre Serena Williams y Angelique Kerber.