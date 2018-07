Tenistas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018

Google Plus

Ocho tenistas mexicanos emprenderán el viaje a Barranquilla, Colombia para representar a México en los próximos XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2018 que habrán de celebrarse del 19 de Julio al 3 de Agosto.

Los encuentros de tennis se jugarán hasta el día 27 en el Parque de Raquetas La Castellana y sin duda algunas, nuestro país estará bien representado con raquetistas desde colegiales hasta profesionales.

Los jugadores aztecas que participarán serán;

Miguel Ángel Reyes Varela: Posicionado en el número 64 del ranking ATP de dobles y es el tenista que encabezará a la delegación mexicana en la rama de tennis debido a sus grandes actuaciones en el tour profesional en los últimos meses. Cabe recalcar que este año participó en los Grand Slams de Roland Garros y Wimbledon.

Alan Núñez Aguilera: Jugador de NCAA División I para St. John's University y nombrado Co-Player of the year de la conferencia Big East luego de terminar la temporada con un récord de 15-3. Alan estuvo rankeado como #137 del mundo en el ranking ITF Juniors en el 2013 y tuvo la oportunidad de competir en torneos de la talla del US Open, Eddie Herr, Yucatán Cup y Orange Bowl. Es de destacar que también posee dos títulos de la categoría Futures por lo que hará una buena dupla con Reyes Varela.

Alan Fernando Rubio Fierros: También tenista de NCAA División I para la University of Central Florida, donde tras su primer año en el tennis colegial, registró nueve victorias en el otoño, incluyendo ante equipos como Princeton, Arkansas, Minnesota, Miami y Virginia. Rubio también posee un ranking ATP de 1606 en singles luego de obtener su primer punto en el Future de Cancún el pasado mes de diciembre del 2017.

Juan Alejandro Hernández Serrano: El ''Pachón'' estuvo hasta el año pasado, dentro de los mejores 100 tenistas del mundo en la categoría de 18 años, avalado por la ITF y disputó los torneos de Wimbledon y US Open en dicha categoría. Con 19 años de edad, Hernández se ha dedicado de lleno el profesionalismo y ha tenido buenos resultados este año jugando torneos en Estados Unidos, los cuales lo han ayudado a posicionarse en el ranking 1561 de la ATP.

Por el otro lado, la rama femenil estará conformada por la jugadora mexicana número uno, Renata Zarazúa, actual 189 del ranking de la WTA en singles, acompañada de Giuliana Olmos, Marcela Zacarías así como de la tenista universitaria Fernanda Contreras, quien juega para Vanderbilt University en Nashville, Tennessee.

El capitán mexicano será Leonardo Lavalle y los jugadores emprenderán el viaje está semana para afinar los últimos detalles de cara a la justa tenística en Colombia.