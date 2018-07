González campeón en Alemania

El tenista mexicano, Santiago González, cambió su pareja regular, Marcelo Demoliner, e hizo dupla esta semana con el holandés, Wesley Koolhof en el ATP Challenger de Braunschweig, Alemania.

Luego de su temprana salida en Wimbledon, ambos viajaron a Alemania para un torneo más en arcilla antes de salir al continente americano para jugar la gira sobre canchas duras que termina en el US Open. González y Koolhof mostraron un gran nivel de tennis y no dejaron dudas de que fueron la mejor pareja en el torneo. Tras no perder ni un solo set en toda la semana, la pareja México-Neerlandesa no mostró signos de debilidad a pesar de que no son equipo habitualmente. La primera y segunda ronda la ganarían por marcadores idénticos de 7-6 6-1 a los alemanes Guttau y Von Massow así como a los uruguayos, Pablo y Martin Cuevas respectivamente. En la ronda de semifinales sería el partido más sencillo de los cuatro para ellos ya que derrotarían en menos de una hora a Dustin Brown y Andre Begemann por 6-0 6-3. Por último, hoy se llevo acabo la final de dobles en donde González y Koolhof se coronarán tras doblegar a los hindúes, Sriram Balaji y Vishnu Vardhan en un partido donde un quiebre en cada set sería suficiente para derrotarlos por doble 6-3.

Este fue el título número 27 de la categoría ATP Challenger para el mexicano, que jugará la siguiente semana en el ATP 250 de Umag, antes de volver a México para disputar el 250 de Los Cabos el 30 de Julio. Cabe recalcar que González tampoco jugará con Demoliner en Croacia, sino lo hará con el portugués, Joao Sousa, quien viene de alcanzar la tercera ronda de dobles en Wimbledon y enfrentarán en la primera ronda a Antonio Sancic y Andrei Vasilevski, tratando de manter la buena racha.