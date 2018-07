Traspaso de Leonard por DeRozan

La novela ha terminado y por fin se conoce el paradero final de Kawhi Leonard. En un traspaso que ha conmocionado al mundo del baloncesto, Leonard llegará a Toronto mientras que DeMar DeRozan, dejará el norte y se irá a San Antonio.

Según fuentes informan, el traspaso se he hecho oficial entre los dos equipos e incluye a Kawhi Leonard y Danny Green a los Toronto Raptors, mientras que los Spurs recibirán a DeMar DeRozan, Jakob Poeltl y una selección protegida de primera ronda en el NBA Draft 2019. Ambos jugadores no se mostraron contentos con la negociación y unas horas antes de que la noticia se anunciará, DeMar mostró su descontento en las redes sociales lo cual hizo que los aficionados canadienses se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. ''Me dijeron una cosa y al final fue otra. No puedes confiar en nadie. No hay lealtad en este juego. Te venden rápido por un poco de nada'', escribió el escolta en su página oficial de Instagram.

DeMar DeRozan fue seleccionado por los Raptors en el 2009 y desde ese entonces, empezó la historia pura. En sus nueve temporadas con el equipo canadiense, lideró a los del norte a cinco postemporadas y fue seleccionado All Star en cuatro ocasiones. DeRozan es el máximo anotador en la historia de Toronto y a lo largo de sus nueve temporadas en el equipo, promedió 19.7 puntos y 4.1 rebotes. Por el otro lado, Kawhi Leonard, quien se perdió la última temporada con los Spurs por una lesión, ha promediado en sus siete años con el equipo, 16.3 puntos y 6.2 rebotes, lo cual le valió ser llamado al juego de estrellas en dos ocasiones.

Llego el fin de una época gloriosa para ambos equipos y no cabe duda que la próxima temporada, será extraño ver a estos jugadores portar uniformes distintos a los que estamos acostumbrados.