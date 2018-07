Federer se baja de la Rogers Cup

Google Plus

El finalista de la pasada edición de la Rogers Cup, Roger Federer, ha anunciado que no participará en el Masters 1000 en tierras canadienses debido a que quiere aligerar su calendario y ahorrar energía para los siguientes eventos.

Federer, cayó en la última instancia del torneo el año pasado ante Alexander Zverev, y al no jugar, el tenista perderá 600 puntos vitales en su lucha por volver a la cima del ranking de la ATP. Lugar que ocupó por última ocasión el 24 de junio cuando fue derrotado por Borna Coric en la final del ATP 500 de Halle.

"Me siento muy decepcionado de no poder jugar este verano" afirmó Federer. "El año pasado tuve una fantástica experiencia en Montreal y siempre disfruto jugar ante los aficionados canadienses. Desafortunadamente, teniendo como prioridad una buena programación como la clave de mi longevidad , he decidido retirarme de Toronto este año, pero le deseo al torneo el mayor éxito. Siento mucho tener que perdérmelo", agregó el ganador de dos ediciones de este torneo (2004 y 2006) en un comunicado emitido por la organización de la Rogers Cup.

A pesar de no jugar en Toronto, Federer volverá a las canchas en el Masters 1000 de Cincinnati a disputarse del 12 al 19 de agosto, el cual se juega una semana antes y sirve como una previa para el último Grand Slam del año, el US Open.

Los jugadores que si formaran parte del evento serán Rafael Nadal, Novak Djokovic, Dominic Thiem , así como el resto del Top 20 de la ATP. También cabe destacar que tras perderse casi un año de actividad, Andy Murray se encuentra en Estados Unidos preparándose para la gira sobre cancha dura y lo más probable es que reciba una invitación especial de la organización para disputar el torneo.