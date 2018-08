Otra oportunidad para Okafor

Google Plus

En ocasiones la NBA puede ser injusta para jugadores que no lo merece, afortunadamente para ciertos jugadores, algunos reciben segundas o terceras oportunidades de reivindicarse con la asociación para permanecer en ella. Ese es el caso para Jahlil Okafor, quien parecía que su carrera en la liga estaba acabada, pero hoy, se confirmo que tendrá una chance más en el show.

Según Adrian Wojnarowki de ESPN, los New Orleans Pelicans han llegado a un acuerdo por firmar al pívot Jahlil Okafor en un contrato de un año con una opción de equipo para renovar en el segundo año. Okafor, quien fue la selección número tres de la primera ronda en el NBA Draft del 2015, estará jugando para su tercer desde diciembre del año pasado luego de que fuera traspasado junto con Nik Stauskas de los Philadelphia 76ers a los Brooklyn Nets por Trevor Booker.

El pívot de 22 años fue elegido en el ''All Rookie Team 2016'' pero su rol se fue disminuyendo con el equipo de los Sixers lo cual los guió a hacer el traspaso, ya que no estaba teniendo minutos de juego. Luego, también tuvo una limitada participación en la media temporada que estuvo en Brooklyn donde promedió 6.4 puntos por partido, once menos de lo que registró en su temporada de novato con Philadelphia.

Los Pelicans sufrieron la perdida de su pívot estrella DeMarcus Cousins durante el verano y reclutaron a Julius Randle de los LA Lakers, por lo que se espera que la titularidad en el equipo le pertenezca a Anthony Davis y Randle mientras que Jahlil Okafor podrá tener minutos de juego viniendo desde la banca con la segunda unidad.

Luego de los rumores que lo vinculaban a equipos en China, esta es una fantastica noticia para Okafor ya que podrá tener la oportunidad de mostrar porque alguna vez fue considerado como el futuro de la NBA.