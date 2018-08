Djokovic fuera de la Rogers Cup

Google Plus

Luego de coronarse campeón de Wimbledon 2018 unas semanas atrás, no sabia duda que el Novak Djokovic con mejor forma estaba de regreso, por lo que es un candidato a ser el protagonista de la gira de tennis sobre cancha dura en Norteamérica.

Dicha gira dio inicio hace dos semanas pero el primer torneo importante llegaría, la Rogers Cup en Toronto, donde los jugadores del Tour ATP intentarían encontrar su ritmo de cara al US Open, último Grand Slam del año. Djokovic, quien entró al torneo como pre clasificado número diez, superó sus primeras dos rondas sin problemas ante Mirza Basic y Peter Polansky, y se encaminaba a ser uno de los finalistas del torneo, con lo que no contaban las casas de apuestas era en el joven griego de 19 años, Stefanos Tsitsipas, que esta viviendo el mejor momento tenístico de su corta carrera.

Como prueba de esto, el raquetista griego se impuso al actual monarca de Wimbledon y ex número uno del mundo en tres duros sets por parciales de 6-3 (5)6-7 6-3 en casi dos horas y veinte minutos de partido. Ambos registraron el mismo número de Aces con once pero la diferencia estuvo en aprovechar las oportunidades ya que Djokovic no le pudo romper el servicio a Tsitsipas mientras que el griego quebró en una ocasión en el primer y tercer set para salir victorioso del estadio en Toronto.

Stefanos enfrentará en la siguiente ronda al pre clasificado dos del torneo, Alexander Zverev, quien ha sido una locomotora en este torneo habiendo derrotado en sets corridos a Bradley Klahn y Daniil Medvedev en sus rondas anteriores.

Entre otros resultado, el favorito de casa, Denis Shapovalov, sufrió una dura derrota ante Robin Haase mientras que el español, Rafael Nadal y el suizo, Stanislas Wawrinka, le regalaron al público canadiense un tennis espectacular en donde el nacido en Manacor, Mallorca, acabaría llevándose la victoria por marcador de 7-5 7-6(4).