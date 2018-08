Vuelven para Cincinnati

Dos de los más grandes exponentes del deporte blanco en la historia, han anunciado que volverán al ATP Tour la próxima semana en el penúltimo Masters 1000 de la temporada en Cincinnati, que servirá como previo para el Grand Slam final de la temporada, el US Open.

Primero hablaremos de Roger Federer, quien esta actualmente rankeado en la posición número dos del mundo en la ATP, por detrás de Rafael Nadal y ha tenido un año muy bueno, habiendose coronado en el Australian Open a principios del año, así como en Rotterdam y Stuttgart. Al igual que el año pasado, Federer decidió saltarse la gira sobre polvo de ladrillo para poder recuperar su cuerpo y preparase para el césped, tras Wimbledon, el suizo anunció que no estaría formando parte del Masters 1000 de Toronto con la misma intención, tratar de seguir manteniendose sano. A sus 37 años de edad, Federer buscará coronarse campeón por primera vez en su carrera en el Western & Southern Open en Cincinnati y luego, formará parte del US Open, torneo que ha conquistado en cinco ocasiones.

Por el otro lado, el británico Andy Murray recibirá una invitación especial a jugar el torneo luego de que se perdiera casi un año de actividad debido a una lesión en la cadera que tuvo que ser intervenida por una cirugía. Murray volvió al tour este año en el ATP 500 de Queens donde fue derrotado por Nick Kyrgios en la primera ronda. Cabe destacar que el escocés no jugó Wimbledon porque no sintió su cuerpo al 100% para jugar partidos al mejor de cinco sets. Tras la gira sobre césped, el ex número uno del mundo vino a América para disputar el ATP 500 de Washington, en donde no tuvo una labor fácil y tras ganar tres partidos consecutivos en tres sets, el raquetista británico decidió retirarse debido a que no quería arriesgar su lesión forzando su cuerpo de más. Ahora, esta semana siguiente regresará con la intención de seguir sumando partidos y recuperar confianza para el futuro.

Grandes noticias para el mundo del tennis el tener a dos leyendas de regreso en las canchas y creo que hablo por todos cuando digo que esperamos tenerlos muchos años más compitiendo en la ATP, ya que cuando ellos se vayan, el deporte blanco no volverá a ser el mismo.