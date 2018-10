DelPo alcanza su mejor ranking

A partir de este lunes, el tenista argentino, Juan Martín Del Potro, se convertirá en el nuevo tercer mejor tenista del mundo de acuerdo a la ATP, y de esa manera, alcanzará su ranking más alto en su larga carrera tenística que inicio el 2005.

Luego de sufrir lesión tras lesión en su muñeca izquierda, ''la torre de Tandíl'' no dejó de trabajar y de levantarse una y otra vez tras caerse en repetidas ocasiones, y ahora, continúa haciendo historia para el tennis argentino. En el 2009, cuando su carrera estaba en ascenso, Del Potro logró convertirse en el campeón del US Open, lo cual le garantizaría un lugar entre los mejores cuatro tenistas del mundo en el ranking ATP. Pero tras uno de sus mejores años en cuanto a resultados y tras convertirse en monarca del ATP 500 de Acapulco así como del Masters 1000 de Indian Wells, se veía venir que podía superar aquella posición obtenida hace 9 años. Desde hace ya unas semanas el argentino coqueteaba con el tercer puesto del ranking mundial pero no se le daba debido a los buenos resultados del joven raquetista alemán, Alexander Zverev, quien entraba a esta semana con mucha presión ya que tras haber ganado la Rogers Cup el año pasado, estaba obligado a repetir su campeonato si no quería perder sus puntos y su ranking. Afortunadamente para Juan Martín, Zverev falló en defender sus puntos de la pasada edición del torneo luego de que cayera en cuartos de final ante Stefanos Tsitsipas y con eso, se convertiría en el número tres del mundo.

Hace dos años, Del Potro se encontraba lesionado sin poder sostener una raqueta y tras varias intervenciones quirúrgicas, el nacido en Sudamérica se ha vuelto ha reencontrar con su mejor versión y es un claro ejemplo para todo el mundo ya que no importa que tan abajo estés, siempre puedes luchar por volver, y solo si eres lo suficiente paciente y trabajador, lo lograrás.

Este es un video de Juan Martín Del Potro mientras trabajaba en su rehabilitación en el 2016 y es verdaderamente emocionante ya que menciona cosas motivadoras acerca de su regreso.