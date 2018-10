Nadal se retira de Cincinnati

Luego de tener una enorme semana tenística ganando el Masters 1000 de la Rogers Cup en Toronto, Rafael Nadal anunció horas después de disputar la final de dicho torneo, que no participará en esta edición del Western & Southern Open en Cincinnati, el cual es el segundo evento Masters 1000 en esta gira sobre cancha dura en Norteamérica.

''Lamento mucho anunciar que no jugaré en Cincinnati este año. No hay otra razón que cuidar personalmente de mi cuerpo y tratar de mantener tan saludable como me siento ahora. Estoy muy agradecido a mi amigo Andre Silva, director del torneo, que después de hablar con él por teléfono entendío lo que le dije y la situación. Estoy seguro de que el torneo será un éxito y le deseo a él y a su equipo todo lo mejor. También estoy triste por aquellos fans increíbles en Cincy y alrededor que siempre me han dado un gran apoyo. Estoy seguro de que los veré el próximo año y lamento no estar con ellos en esta edición. Gracias por todo el apoyo como siempre.'' dijo el tenista español con respecto a su baja del torneo.

Esta decisión es solo para no arriesgar el cuerpo a lesiones luego de la agotadora semana que tuvo en Toronto en donde a pesar de que solo uno de sus partidos se alargó a tres sets, casi todos los demás menos uno se alargaron hasta tie-breaks. El nacido en Manacor, España viajará esta semana a Flushing Meadows, Nueva York para empezar su preparación de cara al último Grand Slam del año, el US Open en donde Nadal defiendo 2,000 puntos ya que se coronó campeón en la pasada edición del torneo.

Tras su retirada, Roger Federer será el favorito a coronarse campeón por primera vez del Masters 1000 de Cincinnati por lo que a pesar de la baja de Rafa, aún asi será una semana emocionante en Ohio.