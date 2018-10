Djokovic: ''Pondría los Grand Slam al mejor de tres sets''

El día de ayer se le cuestionó a Roger Federer en una entrevista luego de su partido que si pudiera cambiar las reglas actuales del tennis, de que forma lo haría. El suizo contestó que le gustaría ver más partidos al mejor de cinco sets y no solo hacerlo en los Grand Slams, sino también en las instancias finales de los Masters 1000.

Hoy, se le hizo la misma pregunta al serbio, Novak Djokovic, quien tras las declaraciones de Roger Federer, Nole opinó que esta en contra de eso ya que el mundo esta evolucionando por lo que la ATP debería hacer lo mismo. "Le oí hablar sobre los partidos a 5 sets (Refiriendose a Federer). Yo estoy totalmente en contra de eso. Incluso pondría los partidos de Grand Slams al mejor de 3 sets. Esta nueva generación de aficionados de tenis y Millenials no tienen demasiado poder de concentración y quieren que todo ocurra de forma rápida. Para que los jugadores sean capaces de atraer a una mayor audiencia joven, los partidos deben ser más rápidos y dinámicos" declaró el nacido en Belgrado a los medios.

Además de su deseo porque se acorten los partidos en los torneos grandes, Djokovic declaró que le gustaría que quitarán el reloj de servicio en la cancha ya que no siente que haya necesidad de tenerlo. "Quitaría el reloj. El tiempo que tenemos es suficiente. Está genial pero no me gusta", sentenció. Dicho reloj se empezó a poner en el ATP Tour este año luego de que hicieran la prueba en las ATP Next Gen Finals de la temporada pasada.

El serbio se ha coronado campeón de Grand Slam en 13 ocasiones distintas y es uno de los ocho jugadores en la historia del tennis en ganar los cuatro Grand Slams en su carrera por lo que es una voz autorizada de quien viene este consejo.