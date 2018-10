Tommy Paul regresa de a poco

Tommy Paul, de 21 años de edad, se ha perdido gran parte de la temporada de la ATP debido a una lesión en el codo derecho que lo viene molestando desde hace ya un tiempo atrás.

Tras regresar a las actividades tenísticas el pasado mes de junio, el joven tenista americano contaba con un récord de 9 victorias y seis derrotas en los seis torneos que había disputado desde su vuelta a las canchas. Basando su recuperación mayormente en Futures y Challengers, Paul esta recuperando su mejor versión y esta semana, logró un gran resultado en el Winston Salem Open en cuanto a lo anímico y tenístico.

El nacido en New Jersey cayó en los rankings hasta la posición número 392 del mundo durante el tiempo que estuvo lesionado por lo que no planeaba disputar el torneo en North Carolina debido a que no estaba asegurado su lugar en la justa.

''Reserve mi vuelo a Winston Salem antes de entrar por seguro al torneo. Estaba posicionado como alternante #3 por lo que mi entrenador y yo decidimos hacer el viaje y tratar de entrar, afortunadamente tuve la suerte de que se dio. Crecí en este estado y por eso insistí en ver si se daba la oportunidad de poder entrar al torneo.'' dijo Paul, quien vivió su infancia en Greenville, North Carolina.

Tras acceder debido a la retirada de ciertos jugadores, Paul entró al torneo y le sacó el mayor provecho a su participación. El joven americano derrotó a Maximilian Neuchrist y Guido Andreozzi en las rondas de qualy para asegurarse de un lugar en el cuadro principal del ATP 250. En la primera vuelta, le tocaría enfrentar al serbio, Laslo Djere, a quien derrotaría en una dura batalla por parciales de 6-3 7-6(4). Su participación en el evento acabaría en la segunda ronda donde caería a manos de su compatriota, Steve Johnson, que vencería a Paul en sets corridos de 7-6(7) 6-2 en poco menos de dos horas de partido.

El torneo no se planeó pero acabo siendo un gran resultado para el tenista americano. Paul no recibió una invitación especial para disputar el US Open a diferencia del año pasado cuando se le fue otorgado un Wild Card al cuadro principal del Grand Slam estadounidense, por lo que regresará a los entrenamientos con su coach, Diego Moyano, en el USTA National Campus, ubicado en Lake Nona, Florida.