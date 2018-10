Lendl se suma al equipo de Zverev

El tenista alemán, Alexander Zverev, rankeado número cuatro del mundo en la ATP, ha recurrido a una leyenda del deporte blanco para que se una a su equipo de trabajo empezando en el US Open.

Ivan Lendl, de 58 años estará formando parte del Team Zverev de ahora en adelante tal como lo anunció Zverev en su cuenta de Instagram. Lendl, quien estuvo trabajando con Andy Murray hace un par de años, fue el que logró que el escocés lograra ganar su primer torneo de Grand Slam, precisamente en el US Open. Respecto a la nueva dupla de Zverev - Lendl, uno de los primeros en dar su opinión acerca del tema fue el mismo Murray, quien dijo que el checo ayudará al joven tenista en muchas formas, incluyendo en su desempeño en los torneos grandes. "La experiencia de Ivan como tenista es casi mayor que la de cualquier otra persona. Jugó durante varios años en la cima del tenis mundial. Sascha ha hablado constantemente de sus malos resultados en los Grand Slams, y es ahí donde él podrá ayudarlo. Estoy seguro de que eso es lo que realmente lo que está buscando”, comentó el ex número uno del mundo para The Times.

A pesar de ya haberse coronado en tres distintas ocasiones en los Masters 1000 (Roma, Montreal y Madrid), Zverev aún no ha logrado dar ese paso que le falta para ganar en los Grand Slams ya que ha participado en trece eventos de esa categoría y su mejor resultado ha sido cuartos de final en una ocasión en Roland Garros. Es por eso que Lendl se sumará a su equipo con la intención de superar esa malaría del alemán.

Alexander Zverev llega al US Open luego de haber caído con Robin Haase temprano en el Western & Southern Open asi que veremos como la incorporación de Lendl puede afectar de buena manera su desempeño.