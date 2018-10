La NBA y México quieren seguir fortaleciendo su relación

La relación entre la NBA y México está más solida que nunca, y tras el cambio de gobierno y la llegada de Ana Gabriela Guevara a la dirección de la CONADE, la oficina de la Liga en México espera que ese vínculo se haga aún más fuerte.

Adam Silver, comisionado de la NBA, ha dejado en claro en sus visitas más recientes a México que para el mercado de la liga, latinoamérica es muy importante por lo que no planean perder esa relación. También, aclaró que a pesar de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, no cambiará el hecho de que la NBA siga jugando partidos de temporada regular en México, por lo que las transiciones de gobierno no es algo que inquiete a la mejor liga de basquetbol del mundo.

“No se ha tenido acercamiento con el nuevo gobierno, ninguno, pero estoy confiado en la continuidad. El deporte es uno de esos temas que debe ser un lenguaje universal, no he tenido el placer de hablar con Ana (Guevara), me encantaría poder platicar para poder seguir creciendo el basquetbol”, dijo Raúl Zárraga, director de NBA México tras la presentación oficial de los juegos la Arena Ciudad de México. “Me siento muy confiado de los intereses del nuevo gobierno y trabajar de la mano, creo que aquí se trata de que todos trabajemos juntos y estoy seguro que se dará de esa manera”, agregó.

Zárraga reveló que pese a que existe un contrato por tres años más para que se desarrollen juegos de NBA en el país, está en negociaciones para extender dicho vínculo. “Tenemos un acuerdo que es de varios años, es un hecho y ya está. Cada año se tienen que acordar ciertas cosas para llevar a cabo los juegos. Pero tenemos un acuerdo de varios años con Zignia y estamos enfocados en este par de juegos pero a los aficionados les puedo decir que estén tranquilos, les garantizo que haremos lo que esté a nuestro alcance para traer más juegos a México tal como ahorita, es un contrato a 3 años y se ve para seguir trayendo más juegos de temporada regular”, explicó.

Cabe destacar que este año será la edición número 26 de los NBA Mexico City Games y se espera que para el 2019, además de los dos juegos usuales, se agregue un juego de temporada regular más en el país pero fuera de la Ciudad de México.