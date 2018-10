Nadal se baja de la Copa Davis por lesión

Gracias a la lesión sufrida en la rodilla durante las semifinales del US Open ante Juan Martín Del Potro, Rafael Nadal se vio forzado a retirarse primero del último Grand Slam del año y ahora, a bajarse de las semifinales de la Copa Davis en donde España enfrentará a Francia en Lille del 14 al 16 de septiembre.

Los convocados originales para la serie de Copa Davis eran Rafael Nadal, Feliciano López, Marcel Granollers, Pablo Carreño Busta y Roberto Bautista Agut, pero ahora, con la baja del nacido en Manacor, Mallorca, Albert Ramos Viñolas se incorporará al equipo español en su lugar.

Ramos, de 30 años, ocupa actualmente el número 52 del ránking de la ATP. Desde su debut en 2013 durante una eliminatoria en Canadá, ha disputado seis partidos en la Davis, con un balance de cuatro victorias y dos derrotas.

Rafa anunció a través de su cuenta personal de twitter que no participará en el duelo de semifinales y se mostró decepcionado el no poder participar y representar a su país. ''Hola a todos, ya de camino para casa, además de haber perdido la oportunidad de jugar una nueva final de Gran Slam aquí en Nueva York, ya sabréis que finalmente no puedo jugar la Copa Davis este próximo fin de semana en Lille contra Francia. Había hecho un buen calendario pensando en mis objetivos, incluido la copa Davis, una de las razones de no jugar Cincinnati. Muy triste por no poder intentar ayudar al equipo para jugar la final y estoy convencido que los que van a jugar lo van a hacer de la menor manera posible. Les deseo todo lo mejor y estaré animando como un aficionado más.'' dijo el mallorquín.

El equipo español de Copa Davis partió hoy a Lille para iniciar su preparación de cara a las semifinales contra Francia que se jugará a partir del próximo 14 de septiembre en el Estadio Pierre Mauroy.