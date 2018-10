Resumen y video touchdowns del Giants 13-20 Cowboys en NFL 2018

VAVEL México agradece su preferencia. Le dejamos con los Highlights del encuentro. ¡Buenas noches!

FINAL: Los Dallas Cowboys obtuvieron su primera victoria al vencer a los Giants en un duelo dominado por las defensivas.

4Q-0:11. Rodilla en tierra de Dak Prescott y termina el partido en el AT&T.

4Q-0:11. Giants intenta patada corta, pero no les sale la jugada, el ovoide lo recupera Dallas y terminará ganando el encuentro.

4Q-0:15. New York vuelve a acortar distancias con un Field Goal de 38 yardas de K Aldrick Rosas.

4Q-0:46. Manning pide tiempo fuera, los Giants se encuentran en su yarda 40 en la búsqueda de un Touchdown o un Field Goal para acercarse aún más en el marcador.

4Q-1:25. Los Giants realizan patada corta y, para su suerte, hay fumble por parte de Dallas. Eli Manning y compañía vuelven a la serie ofensiva.

4Q-1:27. ¡TOUCHDOWN, GIANTS! Eli Manning encuentra a Engram para acortar distancias en el marcador.

4Q-1:55. Castigo de 5 yardas para New York por perder tiempo en el reloj.

4Q-5:45. ¡TOUCHDOWN, COWBOYS! En la yarda 11, Zeke acarrea el ovoide para entrar en zona de anotación y aumentar la ventaja de Dallas sobre New York. El punto extra es bueno y el marcador ahora es 3-20.

4Q-6:30. ¡Cerca los Cowboys! Lance de Dak hacia Beasley, sin embargo el ovoide se pasa de largo y cerca de una probable intercepción.

4Q-7:55. Ahora el que acarrea el balón es nuevamente QB Dak Prescott y es tackleado en la yarda 29.

4Q-8:34. Excelente acarreo de RB Ezikiel Elliott que logra el 1&10 ante la cobertura de cuatro adversarios.

4Q-14:41. Nueva captura para Eli Manning, quien pierde la oportunidad de avanzar y regresar el balón a los Cowboys.

3Q-1:50. Los Cowboys no logran avanzar para otro 1&10 y tendrán que despejar el ovoide.

3Q-4:31. Los Giants no logran convertir el touchdown y Eli Maning, pese a acarrear el ovoide, termina siendo tackleado. Rompen el 0 mediante un Field goal de 24 yardas de K Aldrick Rosas. 3-13.

3Q-8:16. Los Giants lograr el 1&goal desde la yarda 13.

3Q-8:57. De Eli Manning hacia WR Cody Latimer para lograr un nuevo 1&10.

3Q-11:30. ¡FUMBLE! La defensa de los Dallas Cowboys hace su trabajo y consiguen una buena posición de campo para aumentar su ventaja.

Comienza la segunda parte.

Termina la primera mitad. Los Cowboys derrotan momentáneamente 0-10 a los New York Giants.

2Q-2:00. Pausa de los dos minutos antes de terminar la primera mitad.

2Q-3:18. Los Cowboys no logran conseguir el 1&10 en su nueva serie ofensiva y tendrán que despejar el ovoide.

2Q-6:36. Los Giants no pueden avanzar más y se quedan en 3&8. Despejarán el ovoide y se viene de nueva cuenta Dak Prescott y compañía.

2Q-7:30. Tercera captura para Eli Manning de la noche. Los árbitros lanzan el pañuelo amarillo y es castigo para la ofensiva de New York. Ahora comenzarán su down en 2&21.

2Q-8:00. Excelente trabajo de QB Eli Manning para lograr un nuevo 1&10.

2Q-8:32. Los Giants se quedan en 4&1 y se la jugarán para lograr un nuevo 1&10.

2Q-10:00. Segunda captura de la noche para QB Eli Manning.

1Q-1:46. Nuevamente QB Dak Prescott acarrea el balón. Excelente lectura al hueco y logra un nuevo 1&10.

1Q-3:35. Los Giants no logran avanzar en su serie ofensiva y tendrán que despejar el balón.

1Q-6:06. Luego de unos cuantos avances, la ofensiva de los Cowboys se queda en 4&7. Intentan un Field Goal que K Brett Maher convierte perfecto. Dallas aumenta su ventaja 0-10.

1Q-8:00. Ahora Dak es el que acarrea el ovoide y de nueva cuenta los Cowboys logran un 1&10.

1Q-9:10. La pareja sensación de los Cowboys conectan perfecto. Dak cede a Ezikel Elliot quien se va por la diagonales para un nuevo 1&10.

1Q-9:50. Dak encuentra a Thompson para lograr un nuevo 1&10.

1Q-9:59. New York despeja el ovoide, de nueva cuenta se viene Dak y compañía a la ofensiva.

1Q-10:19. En 3&5, los árbitros revisan la jugada y el ovoide queda a unos centímetros de conseguir el 1&10. Los Giants, a despejar.

1Q-13:00. Se viene la primera serie ofensiva de los New York Giants; QB Eli Manning al ataque.

1Q-13:35. Is Good! El punto extra se hace válido para que Dallas se ponga 0-7 al momento.

1Q-13:42. ¡TOUCHDOWN, COWBOYS! Bombazo de 64 yardas que QB Dak Prescott lanza para Austin y así romper el 0 en el AT&T.

1Q-15:00. Primer serie ofensiva para los Cowboys.

19:20. ¡Se despeja el ovoide!

19:20. La Nación Cowboy vaya que vibró con lo vivido en el campo de batalla. La bandera de los Estados Unidos lució a lo largo y a lo ancho.

18:29. Por parte de los Cowboys, estos son los jugadores del roster que estarán inactivos para este partido: Travis Frederick, Datone Jones, Randy Gregory, Dalton Schultz, Mike White, Xavier Woods y Xavier Su'a-Filo.

18:15. Ya lucen listas las armaduras de los Giants. En la foto, el número 10 del dos veces campeón de Super Bowl, Eli Manning.

18:00. Qué estilo del mariscal de campo de los Cowboys. Dak Prescott sabe cómo vestirse para llegar a los vestidores.

17:50. Ya se abrieron las puertas en el coloso de Arlington, Texas. Los aficionados al equipo más seguido de la NFL colman los asientos.

