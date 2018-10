Waiters no estará listo para el inicio de la temporada

A lo largo de su carrera, las lesiones han sido un factor clave para Dion Waiters y justamente cuando empezaba a vivir su mejor momento formando parte del Miami Heat, el escolta sufrió una lesión en su tobillo izquierdo lo cual lo apartó de las canchas en el final de la última temporada y todo indica que también empezará la siguiente desde la banca.

Waiters fue operado del tobillo el pasado mes de enero y aún sigue recuperándose de dicha intervención. Luego de su paso por el Thunder y los Cavaliers, el jugador de 26 años estaba viviendo su mejor etapa en la NBA pero lesiones en años consecutivos lo interrumpieron de seguir con ese gran nivel que mostraba con el equipo de South Beach. En las últimas dos temporadas, Waiters ha conseguido jugar tan solo un total de 76 juegos pero ha logrado promediar 15 puntos y 4 asistencias por partido en dichas justas.

El gerente del Miami Heat, Pat Riley, anunció a través de la red social del equipo que es muy probable que el escolta no pueda participar en el inicio de la temporada el 17 de Octubre en donde el Heat enfrentará al Orlando Magic. ''Dion Waiters, quien actualmente se encuentra haciendo rehabilitación en su tobillo, no participará en el training Camp del equipo el cual comienza el 25 de Septiembre, y es muy probable que no este listo para el arranque de la temporada. Dion no regresará con el equipo hasta que nuestros médicos y staff lo den de alta y digan que esta listo fisicamente para volver'' declaró Riley.

Hace tan solo unos días se confirmó que Dwyane Wade jugará una temporada más con el equipo de Miami y tras no hacer ninguna incorporación durante el verano, eso demuestra que el entrenador Erik Spoelstra tiene confianza total en su plantilla actual, la cual será aún mejor cuando Waiters regrese.

El Heat cayó a manos de los Philadelphia 76ers en la primera ronda de los playoffs la pasada temporada.