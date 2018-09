Patiño consigue el campeonato en Baja California

Uno de los eventos más importantes del tennis mexicano se llevó a cabo este pasado fin de semana en Ensenada, Baja California donde raquetistas nacionales e internacionales se dieron cita para disputar la tercera edición del Iván Andrei Masters, torneo el cual se comenzó con la intención de rendirle un tributo al ex tenista Ivan Andrei Rudametkin quien falleció hace un par de años.

Esta semana es muy importante para los tenistas mexicanos durante el año ya que a pesar de que el evento no de puntos ATP, tienen la oportunidad de además de ganar confianza jugando buenos partidos de alto nivel, pueden hacer dinero y de ahí poder financiar sus futuros viajes.

Varios jugadores aztecas formaron parte del cuadro principal del Ivan Andrei Masters y dos de ellos fueron los protagonistas en la gran final. Los representantes de Copa Davis para la escuadra mexicana, Luis Patiño y Gerardo López Villaseñor son los que disputarían el partido por el título bajo el calor de Ensenada y en un encuentro que no decepcionó, Patiño se llevaría la victoria doblegando a su compatriota por parciales de 6-4 6-3 en poco más de una hora de partido, y de esa manera ganaría por primera vez este evento y se llevaría a casa $50,000 pesos mientras que López Villaseñor recibiría $35,000 por alcanzar la final.

Tras el último partido, el sinaloense destacó que estuvo a punto de no disputar el torneo debido a las fuertes lluvias que han estado azotando a su estado así como sus pensamientos y adversidades a lo largo del evento. “Sabía que tenía que venir de menos a más y cerré fuerte. No pude entrenar antes de llegar (a Ensenada) y fui ajustando desde las primeras rondas. Me resentí del tobillo y me lo protegí muy bien (para jugar la final) y resistió. A pesar de eso, la final fue un partido emocionante, parejo, y por fortuna me tocó ganar. Estoy agradecido de esta invitación y espero regresar el próximo año porque es un torneo de primer nivel” dijo el nacido en Mazatlán.

Actualmente Patiño se encuentra ubicado en la posición 764 de la ATP por lo que tras esta victoria, el mexicano tendrá que empezar a viajar y seguir trabajando para poder escalar lugares en el ranking mundial.