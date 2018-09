Zverev le da la victoria al 'Team Europe'

Llegó a su fin unos de los fines de semana más esperados por el mundo tenístico ya que hace unos días, se disputó la segunda edición de la Laver Cup en Chicago, Illinois, donde el 'Team Europe' se llevó la victoria por segundo año consecutivo.

Desde un inicio se sabía que los europeo serían favoritos debido a las estrellas que tenían en su plantilla como es el caso de Roger Federer, Novak Djokovic, Alexander Zverev, entre otros pero el 'Team World' comandado por Nick Kyrgios no sedería fácilmente y pondrían a batallar a los jugadores del viejo continente si querían repetir la hazaña del año pasado.

En este evento todos los partidos cuentan y a como van pasando los días, las victorias van significando más puntos es por eso que ambas escuadras se verían obligadas a batallar hasta el último día de acciones para poder quedarse con la copa. La Laver Cup se definiría en el penúltimo partido donde se enfrentaron Alexander Zverev y Kevin Anderson en un duelo no apto para cardíacos. A pesar de verse abajo en el marcador por gran parte del juego, el alemán no se daría por vencido y lograría sacar un enorme resultado ganándole por parciales de (3)6-7 7-5 10-7 al sudafricano. Con ese resultado, 'Team Europe' terminaría con las esperanzas de 'Team World' con un marcador acumulado de 13-8 luego de once partidos a lo largo de tres días. Tras su duelo con Anderson, Zverev se mostró aliviado de poder haber salido avante y destacó que la balanza se pudo haber inclinado para cualquier lado al final. ''Unos puntos aquí y allá pudieron haber cambiado el resultado del partido. Solo estoy feliz de que pudimos retener el campeonato, eso es lo más importante''.

Sin duda alguna este es un evento muy especial que une a todo el mundo del tennis y es por eso que ha recibido bastante cariño por parte de los aficionados, porque se ven cosas que no se podrían apreciar en un evento normal de la ATP como lo son los partidos de dobles entre jugadores de singles así como el ambiente de equipo en vez de individual.