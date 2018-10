Se acaba el año para Goffin debido a una lesión

Luego de anunciar que no estaría participando en la gira asiática debido a una lesión en el codo, David Goffin confirmó a través de su cuenta de Twitter que no participará en ningún otro evento ATP este año ya que desde que el dolor empezó, ha sido cada vez más y más duro el poder jugar y lidiar con el.

La temporada del tenista belga no fue la mejor de su carrera considerando que sus mejores resultados fueron alcanzar la cuarta ronda en Roland Garros y US Open, además de haber llegado a la instancia de semifinales en el Masters 1000 de Cinccinati. Goffin se mostró muy decepcionado por el hecho de no poder volver a competir en el circuito ATP este año pero aseguró que estará de regreso en el 2019 para seguir luchando por los puestos altos del tennis mundial. ''Como ya saben, me vi forzado a retirarme de los torneos en Asia debido a una lesión en mi codo derecho. El dolor comenzó hace unas semanas y ha empeorado desde entonces. La única información que tengo es que es un 'Bone Edema' y necesito al menos un mes de recuperación y es por eso que he decidido ponerle fin a mi temporada. Estoy muy decepcionado por no poder competir en los siguientes eventos y quiero perfile una disculpa a todos los directores de los torneos y a mis admiradores. Los tendré al tanto de mi progreso. Necesito un poco de descanso y recuperación para poder comenzar de manera adecuada mi preparación de cara a la siguiente temporada.'' dijo Goffin.

Cabe destacar que el actual número once del mundo sufrió un pelotazo en la cara en uno de los eventos de la ATP este último semestre del año por lo que también se había visto forzado a parar de competir por un tiempo. Se espera una pronta recuperación para el tenista y ojalá pueda estar al 100% para el 2019.