Dejounte Murray podría perderse toda la temporada de la NBA

Llego la primera desafortunada noticia para el mundo del baloncesto ya que el base de los San Antonio Spurs, Dejounte Murray, sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y su tiempo estimado de recuperación es de seis a ocho meses por lo que prácticamente, no podrá participar en la siguiente temporada de la NBA la cual comienza el 16 de octubre.

El base del equipo dirigido por Gregg Popovich cayó al suelo durante el transcurso del encuentro de pretemporada entre los Spurs y los Houston Rockets, y desde el momento que la jugada ocurrió, se veía venir que sería una lesión de gravedad. A pesar que aún no hay fecha para su operación, todo indica que no jugará en la siguiente temporada por lo que es una baja muy sensible para los Spurs quienes tendrán que confiar en darle más minutos de juego a Patty Mills y esperar si pueden firmar a algún agente libre previo al inicio del torneo. Tras confirmar la gravedad de su lesión, Murray habló con los medios en donde se mostró optimista acerca de su proceso de recuperación. ''He superado todos los obstáculos y controlando la adversidad toda mi vida. No tengo otra opción más que recuperarme y volver. Gracias por las oraciones.'' dijo el base del equipo texano.

Muchos jugadores alrededor de la liga como LeBron James, Stephen Curry, Zach LaVine, Dwyane Wade, Jayson Tatum, entre otros, se solidarizaron con Murray y le desearon la mejor de las suertes en su recuperación así como una cadena de oración.

Este iba a ser el cuarto año en la carrera de Murray en la NBA en donde ha promediado 6.6 puntos y 4.2 rebotes, y es una mala suerte ya que el jugador de 22 años estaba listo para asumir un rol más importante en el equipo luego de la salida de Kawhi Leonard y llegada de DeMar DeRozan.