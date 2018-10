Butler regresa a los entrenamientos con Minnesota

La novela de Jimmy Butler sigue su curso, y el día de hoy por primera vez desde que pidió su salida del equipo de los Minnesota Timberwolves, el alero participó en una sesión de scrimmage de cara a la siguiente temporada de la NBA.

Ya que su traspaso no ha sido completado con ningún equipo en la asociación, el jugador de los Wolves asistió a la práctica del equipo en donde se mostró muy seguro de su juego y no dudó en mostrar sus emociones a sus colegas de profesión incluyendo gritos en los que daba señas de su superioridad sobre el resto de jugadores.

Según reportes informan a ESPN y Yahoo Sports, en un punto del entrenamiento, Butler encestó y volteó a ver al gerente general del equipo, Scott Layden y gritó, “Ustedes me necesitan. No pueden ganar sin mi.” El jugador dejo a sus compañeros y entrenadores sin palabras. Puede que haya tenido razón ya que durante la práctica, Butler domino el gimnasio en ambos lados de la duela y consiguió aún jugando con las reservas, vencer al equipo titular de Tom Thibodeau.

Tras el entrenamiento, Butler tuvo una entrevista con ESPN en donde rompió el silencio y expresó los disgustos que tenía en la organización del norte de Estados Unidos así como sus pensamientos acerca de su inminente traspaso, entre otras cosas. Entre sus declaraciones, el alero expresó que la cultura de ganar no esta en la organización de Minnesota y que los jugadores no tienen la victoria como su prioridad número uno, por lo que eso fue lo que lo llevo a tomar la decisión de salir del equipo. ''Todo mundo tiene que ser honesto pero también todos tienen que tener en su mente la palabra ganar.... Ese fue el problema, no todos queríamos luchar por el mismo objetivo.'' dijo Butler.

Los rumores incrementaron esta última semana acerca del futuro del jugador y cuando todo parecía que su destino sería Miami o Houston, todo se desmoronó por lo que sigue siendo una incógnita donde jugará Jimmy Butler la siguiente temporada.