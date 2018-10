Jokic entra en la historia de la NBA 

Uno de los jugadores más infravalorados que hay en la NBA, Nikola Jokic, dio una cátedra de baloncesto y mostró una de las mejores exhibiciones que ha presenciado la liga en la historia. Todo empezaría como un partido inaugural más en el Pepsi Center de Colorado pero lo que los aficionados no sabían es que estaban por presenciar una cátedra de baloncesto.

Tras conseguir una buena victoria en el primer juego de la temporada ante los Clippers, los Nuggets arrancarían su año en casa en un duelo enfrentando a los Phoenix Suns y gracias a su pívot, Jokic, el equipo dirigido por Michael Malone lograría despegarse y llevarse la victoria. El marcador final de juego fue por 119-91 pero eso no sería lo impresionante sino que Nikola Jokic anotó 35 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias y 0 perdidas de balón en los 30 minutos de acción que tuvo. Cabe destacar que el jugador serbio se fue once de once en tiros de campo y se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la asociación en registrar un triple doble perfecto con al menos seis tiros, los otros tres de la lista son; Wilt Chamberlain, Russell Westbrook y Draymond Green.

Jamal Murray y Gary Harris fueron los jugadores que le siguieron a Jokic en la tabla de anotadores por equipo registrando 26 y 18 puntos respectivamente.

Luego de perderse los playoffs la temporada pasada por caer con los Minnesota Timberwolves en el último juego del año, el equipo de los Nuggets está en busca de revancha y son candidatos a pelear por los puestos de postemporada en la dura conferencia oeste. El ex jugador y ahora comentarista, Charles Barkley, dijo que en sus predicciones de la temporada los Nuggets terminaban en tercer lugar de la zona, es duro que ocurra pero desde muy temprano en el año, Denver y Jokic comienzan a levantar la mano.