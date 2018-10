LeBron James gana el premio de NBA Cares por apoyo a la comunidad

Un claro ejemplo para los jóvenes atletas que desean convertirse en profesionales algún día, el no tener ningún escándalo y hacer cosas para ayudar a la comunidad es algo muy duro, eso es LeBron James, quien a través de los años demuestra que no importa el dinero o el éxito que tengas, no perder el piso y estar enfocado es lo que es importante de verdad es lo que realmente hace el cambio en la comunidad.

El día de hoy, el 'rey', recibió el premio de NBA Cares por ayudar a la comunidad durante la offseason y fue gracias a la 'I Promise School', escuela ubicada en su ciudad natal, Akron, Ohio, donde el jugador de los Lakers ayuda a niños de escasos recursos de la zona para poder salir adelante y tener una vida prospera.

James ofreció darle la oportunidad a los niños de la pequeña ciudad de Ohio en donde el pagará por su educación, uniformes, transportación, comidas, despensas para las familias de los alumnos, y aseguró que también el cubrirá los gastos por la educación completa en la Universidad de Akron para cada alumno que logre graduarse.

Cabe destacar que James utilizará esta temporada de la NBA unas zapatillas especiales llamadas con el mismo nombre de la escuela y se caracterizan porque los colores serán los mismos del colegio (Azul, Verde, Naranja y Negro).

Una vez más, LeBron James sigue demostrando que la humildad no tiene un estatus social y que es uno de los pocos jugadores en la historia de los deportes tan comprometido con la sociedad. Un claro ejemplo para los niños que lo admiran y como el lo dijo hace unos meses atrás, ''Yo solo trato de ser un ejemplo porque se que significo mucho para la comunidad y los niños por lo que no les daré la espalda en estos momentos difíciles''. Sin duda alguna, James es más que un atleta.