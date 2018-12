LeBron: ''Me encantaría poder compartir la duela con mi hijo''

El legado de LeBron James va mucho más allá del deporte ráfaga y como todos sabemos, el basquetbolista ha luchado a través de los años para que con su voz se puedan resolver problemas de la comunidad, lo cuales son muchos más grandes que el deporte en si.

Todo parece indicar que el 'Legado James' vivirá por muchos años más en la asociación ya que, 'Bronny' James, hijo mayor de LeBron, apunta para ser una de las grandes promesas en el futuro de la NBA.

Con tan solo 14 años de edad, LeBron James Jr. ha levantado la mano en el mundo del baloncesto infantil y con un campeonato nacional con los North Coast Blue Chips, así como estar considerado dentro de los mejores 50 jugadores de la nación en su edad, se espera que el nacido en Cleveland sea elegible para jugar en la liga en el 2024, lo cual es un escenario posible para que pueda jugar con el según su padre. ''Me encantaría compartir la duela con mi hijo... Si continua al paso en el que va, puede estar en la NBA en 5 o 6 años. Sin duda alguna, ese sería un momento inolvidable no solo para mi y mi familia, sino para todo el mundo'', dijo LeBron en una entrevista realizada por 'The Score'.

'Bronny' actualmente esta cursando el octavo grado y a partir del año que viene, podrá jugar High School Basketball con Crossroads High School en Santa Monica, California, donde hará una dupla de miedo con el hijo de Shaquille O'Neal, Shaqir, quien ya empezó a demostrar de lo que es capaz de hacer ante jugadores dos o tres grados por encima de el.

Tras firmar un contrato con los Lakers durante este verano por cuatro años, es una realidad que podramos ver a uno de los mejores jugadores de la historia jugando alado de su hijo en la NBA.

Vía: Slam Magazine.