Bulls despiden a Fred Hoiberg 

En la asociación hay ciertos equipos que no se pueden dar el lujo de perder y a pesar de no contar con sus estrellas por lesión, los directivos siguen exigiendo victorias. Ese fue el caso de los Chicago Bulls, quienes el día de hoy anunciaron que su entrenador, Fred Hoiberg, no seguirá con la organización tras poco más de tres cursos estando al mando del equipo.

Con el tercer peor récord de la liga y con una victoria en los últimos once juegos, el vicepresidente ejecutivo de los Bulls, John Paxson, dio a conocer la salida del coach de 46 años a través de un comunicado oficial. "Decisiones como estas no son fáciles de tomar, pero creo que esta es la elección correcta para nuestra organización ahora mismo. Tras pensarlo de forma exhaustiva, he tomado esta decisión pensando en el desarrollo de nuestro equipo", aseguró Paxson.

Tras dirigir por tres temporadas y lo que va de esta, Hoiberg deja la franquicia con un total de 270 encuentros en donde consiguió 115 victorias y 155 derrotas. En sus primeros dos ciclos terminó con un balance positivo aunque solo en el segundo logró clasificarse a playoffs, en donde cayó en primera ronda. Fred regresará posiblemente a ser entrenador en el basquetbol colegial, mercado a donde entrará como uno de los mejores candidatos.

Se ha confirmado que el entrenador asistente, Jim Boylen, terminará la temporada como el coach principal y le pagarán poco menos de un millón de dólares al año. Esta es una oportunidad grandiosa para Boylen de crecer ya que con jugadores importantes regresando de lesiones como Lauri Markkanen, Kriss Dunn y Bobby Portis más las grandes actuaciones de Zach LaVine, puede que este equipo sea candidato para los últimos lugares de postemporada en una abierta conferencia este que nadie sabe como terminará.