Utah impone récord desde la línea de tres

Consistencia y profundidad son las cosas que caracterizan a un equipo del Utah Jazz que tras sorprender a todos la temporada pasada llegando a los playoffs, este año han tenido problemas en el arranque con un récord de 11-13 por lo que estaban obligados a ganar si querían empezar a buscar esa plaza en la postemporada en una apretada conferencia oeste, lugar de donde varios equipos importantes no lograran salir.

Los rivales eran los San Antonio Spurs en un encuentro especial ya que sería el primer juego en casa para Kyle Korver desde su llegada apenas unos días atrás, por lo que sin duda alguna, lo esperaba una gran ovación apenas entrará a la duela, y así fue.

La llegada del escolta al equipo ha sido tan buena que empezó a hacer un impacto desde el primer día y ayer fue la prueba de eso ya que, el Jazz derrotó a los Spurs por un abultado marcador de 139-105 donde los locales impusieron un récord de franquicia encestando veinte triples con diez jugadores distintos (Donovan Mitchell, Joe Ingles, Kyle Korver, Jae Crowder, Royce O'Neal, Thabo Sefolosha, Raul Neto, Dante Exum y Georges Niang), y eso habla de la capacidad de jugar con la primera o segunda unidad por la escuadra de Quinn Snyder. Los honores de líder anotador de la noche fueron entregados al jugador de segundo año, Mitchell, quien tuvo una solida noche registrando 20 puntos en 7 de 13 en tiros de campo, acompañado de un rebotes y dos asistencias.

Tras el juego, Korver se mostró agradecido con la afición, quienes no lo olvidaron luego de su primera etapa con el equipo entre los años 2007 y 2009. "Esto nunca me había pasado en toda la vida, pero me alegro de que haya sido esta noche. Salt Lake City, es un placer verte de nuevo. Gracias", dijo el recién llegado.