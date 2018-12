Ricky Rubio: ''Me siento casi como en casa''

Finalmente llegó la fecha de los NBA Mexico City Games y tras un primer día de actividades con mucha emoción en el enfrentamiento entre el Orlando Magic y los Chicago Bulls que terminaría en favor de la escuadra de florida, el Utah Jazz ha llegado a la capital del país en donde disputarán el segundo y último encuentro en territorio azteca.

Los dirigidos por Quinn Snyder se verán las caras con el Magic en un juego donde la escuadra del oeste parte como amplía favorita, sobretodo por las piezas que tiene en su plantilla con jugadores como Ricky Rubio, Donovan Mitchell, Rudy Robert, Kyle Korver, entre otros. Uno de los personajes que habló con la prensa tras su llegada a la Ciudad de México fue el base español, Rubio, quien se mostró feliz de estar disputando un juego de temporada regular fuera de los Estados Unidos y opinó acerca de la calurosa bienvenida que recibió por parte del público mexicano. “Es un orgullo que el baloncesto nos lleve a sitios fuera de donde juegas normalmente y, sobre todo para mí, venir a México donde me siento casi como en casa. Mis compañeros me preguntan y me usan de traductor. Me siento bien aquí. Me preguntaron algunas palabras, pero creo no aprendieron mucho y no tuvimos mucho tiempo”, dijo el nacido en Cataluña.

'Ricky' también dio su punto de vista acerca del jugador mexicano, Gustavo Ayón, basquetbolista que ha jugado en la NBA y que actualmente se encuentra defendiendo la playera del Real Madrid en la Liga Endesa. ''Ayón es un buen jugador. Me cuentan buenas anécdotas mis compañeros de Selección en el Real Madrid y que es un jugador que hace mucho equipo y eso es importante. Los jugadores internacionales como Pau Gasol y Dirk Nowitzki hicieron que se respetara a los extranjeros. Ahora llegamos nosotros y los internacionales son respetados en sus equipos'', declaró.

Utah enfrentará a Orlando esta noche en la Arena Ciudad de México para darle fin a estos NBA Games que sin duda alguna, han sido un éxito.