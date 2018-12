Evan Song, el otro lado del tenis

Muchas personas escuchan acerca del tenis y se les va a la cabeza jugadores como Roger Federer, Rafael Nadal o Novak Djokovic quienes son la élite del deporte, pero que si les dijera que hay alrededor de otros miles de jugadores que luchan día con día para tratar de hacerla en el máximo circuito y empezar a poder vivir del deporte. Hoy VAVEL tuvo la fortuna de entrevistar a Evan Song, 405 ATP, quién nos explicó lo duro que es vivir en el tour así como los sacrificios, planeaciones, entrenamientos, entre otras cosas que implica ser profesional en el deporte blanco fuera del protagonismo. Espero lo disfruten y puedan ver el lado oscuro del tenis.

¿Cuándo comenzaste a jugar tennis?

- Cuando tenía 10 años.

¿Cuál es tu horario en un día normal de entrenamiento?

- Ha cambiado sobre los años. Cuando era Junior solía entrenar 2 horas de tennis por la mañana, otras 2 horas por la tarde y finalizaba con 90 minutos de físico pero fui envejeciendo y empecé a entrenar 2 horas y media de tennis y 90 minutos de físico.

¿Cómo decidiste ir directo al profesionalismo y no ir a College?

- Fue una decisión muy difícil para mí ya que la mayoría de mis amigos decidieron jugar College en lugar de ir profesional pero al final todo cayó en mis manos y ya que desde muy joven yo quería ser pro y viajar por el mundo decidí hacer el intento.

¿Te arrepientes de haber tomado esa decisión?

-¿Arrepentirme? Nunca, viajó por todo el mundo y hago lo que más me gusta, siempre puede uno ir a la universidad.

¿Qué es lo más duro de ser un profesional fuera de la élite del deporte (Top 100)?

- Lo más duro es mantener tu visión y metas, si estás fuera del Top 100 luchas ante más adversidades como por ejemplo las ciudades no siempre son bonitas, la gente no mira los partidos, las galas no son tan buenas, etc. Por lo que es muy fácil desmotivarte y perder el camino.

¿Crees que es más difícil ser profesional en tennis y vivir de el que en cualquier otro deporte?

- Si, si eres 500 del mundo en fútbol estás ganando alrededor de 6 dígitos o quizá hasta 7, si eres 500 del mundo en tenis estás literalmente perdiendo dinero.

¿Cuál es tu opinión en la bolsa a repartir de los torneos como Futures y Challengers?

- Es muy triste porque todos los jugadores que forman parte del circuito tanto ATP como ITF han dedicado sus vidas enteras para ser tenistas profesionales y es muy triste que solo 250 personas en el mundo vivan del tennis. No creó que ni siquiera el Top 250, creó que sólo el Top80 hace buen dinero y entre el 80 y 250 del mundo va dependiendo de ellos pero lo más seguro es que no tengan dinero sobrante del tennis después de su retiro de las canchas.

¿Cómo logras pagar tu viajes a torneos y entrenamientos? ¿Tienes otra manera de ganar dinero aparte del tennis?

- Si, trabajó como maestro de tennis y también juego algunos torneos de bolsa no profesionales durante el año.

¿Qué tan difícil es conseguir patrocinadores qué te puedan pagar los viajes y entrenamientos si no estás en la élite del tennis?

- Muy difícil, mucho va dependiendo del país de donde seas ya que algunos países son más considerados que otros.

¿Haz considerado dejar el tennis?

- Mentiría si dijera que no he tenido mis dudas pero honestamente quiero ver este camino hasta el final.

Con el cambio en el sistema de ranking de la ATP e ITF el proximo año afortunadamente habrán más jugadores que podrán vivir del deporte pero ahora será mas difícil convertirse en profesional, eso no quita el hecho de que solo alrededor de 200 personas en todo el mundo puedan vivir de este deporte. Lo que quiero decir con esto es que cada vez más y más gente deja de practicar tenis por el hecho de que es una misión imposible el poder llegar a la cima, lo cual es alarmante.