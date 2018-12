Zion debuta en el 'MSG'

Una de los jugadores con más futuro en el mundo del baloncesto es el novato de la Universidad de Duke, Zion Williamson, que desde hace ya unos años ha comenzado a hacer un nombre por si solo y se espera que sea una de las primeras selecciones en el siguiente draft de la NBA el próximo verano.

Habiendo tan solo perdido un juego en toda la temporada, los Blue Devils viajaron a Nueva York para disputar un partido ante Texas Tech en la arena más famosa del mundo, el Madison Square Garden. Tal como se esperaba con diez lugares de diferencia en los rankings de la NCAA, Duke salió victorioso sobre los Red Raiders por un marcador de 69-58 en un partido de no tantas canastas debido a la gran defensa que se jugó. Los dirigidos por Mike Krzyzewski lograron ganar en gran parte gracias a la enorme actuación del base, Tre Jones, quien registró trece puntos, cinco asistencias y seis robos, lo cual demuestra lo completo que esta siendo el novato para los Devils. Cabe destacar que Tres es el hermano menor de Tyus, jugador de la NBA para los Minnesota Timberwolves.

Tras el partido se realizaron preguntas en los vestidores donde el prospecto, Williamson, expresó su deseo de querer pertenecer a la escuadra de los Knicks así como sus pensamientos acerca del 'Garden'. ''Si me eligen me encantaría pertenecer a esta organización, honestamente no me importa para quien juegue, es solo la experiencia de jugar en la liga y de quienes me den esa confianza... El MSG es el escenario donde todos quieren estar, ahí es de donde salen los grandes nombres'', declaró.

Duke no solo posee a Williamson, sino también al canadiense, RJ Barrett, y ya que ambos están pronosticados en ser seleccionados temprano por equipos de la asociación al final de la temporada, eso les deja un año para dejar su huella en North Carolina.