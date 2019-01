Problemas entre Hewitt y Tomic

Si por algo es reconocida la generación actual del tenis australiano es por la calidad inmensa de talento que tienen, pero la cantidad de problemas extra cancha que los envuelve. Nick Kyrgios, Thanasi Kokkinakis y Bernard Tomic son los maximos representantes de dicha fama y en una ocasión más, uno de ellos se encuentra en polémica con el capitán del equipo de Copa Davis, Lleyton Hewitt.

En una conferencia de prensa durante el primer Grand Slam del año, el ex tenista número uno del mundo habló acerca de su relación con Tomic, ya que habían rumores entre un posible choque entre ellos. “Habíamos tenido un acuerdo para que pudiera disputar series por su país, pero a lo largo de los años no ha cumplido y desde hace ya un tiempo no he tenido contacto con el”, declaró.

Hewitt pasó un tiempo como el entrenador principal de Tomic y a pesar de los intentos de formar un sólido grupo de trabajo alrededor del tenista, siempre regresaban y caían en el mismo bache. “Lo que más me entristece de esta situación fue que yo me acerqué con ganas de ayudar a Bernie pero al final del día, el siempre volvía a cometer los mismos errores” remarcó ‘Rusty’.

Las alarmas se encendieron en Melbourne cuando Lleyton anunció que él y su familia habían sido amenazados por el jugador, a lo cual no le da mucha importancia, pero prefiere ‘pintar una línea” y mantener su distancia. “Creo que lo que más me canso fue el abuso y las amenazas para mi familia que he recibido por parte de él y esto no es de ahora, ha estado ocurriendo por un año y medio ya”, concluyó.

Kyrgios fue cuestionado acerca del suceso entre ambos donde respaldó a Tomic, pero aun así, se declaró disponible para disputar la Copa Davis. Australia tiene muchas opciones en estos momentos para decidir quien los representará, uno de ellos es el adolescente, Alex De Minaur, quien acaba de conseguir su primer título ATP en Sydney y es pupilo del mismo Hewitt.