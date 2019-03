Paul Pierce: ''LeBron ya no es el mejor jugador de la NBA''

Esta temporada ha sido para el olvido en la mente de uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto, LeBron James, quien se perderá los playoffs por primera vez desde el 2005. Tras llevar a los Cleveland Cavaliers por cuatro años seguidos a las Finales de la NBA, en este curso, no pudo clasificarse a la postemporada con su nuevo equipo, Los Ángeles Lakers.

Ex jugadores ya empezaron a dudar sobre el tema de si LeBron sigue siendo el mejor jugador de la NBA, cosa que en los últimos años, el voto ha sido unánime para 'El Rey'. Una de esas personas es, Paul Pierce, quien fue campeón de la liga en el 2008 con los Boston Celtics. Actualmente, 'The Truth', es un comentarista para la cadena de televisión, ESPN, en donde fue interrogado acerca de quien era en su opinión, el mejor jugador de la asociación, a lo que contesto lo siguiente. ''Para mi, cuando hablamos de este tema pienso en un James, pero no LeBron, sino Harden, gracias a los números que esta teniendo en los últimos años y su manera de afectar el juego para los Houston Rockets'', dijo Pierce.

Esta declaración se hizo apenas unos días después de que el ex jugador dijera que la rivalidad más grande de la carrera de 'Bron' fuera ante precisamente el. ''Yo soy su rival más grande. Nadie ha tenido más enfrentamientos con el en los playoffs y en partidos importantes, así que como podría ser alguien mas que yo'', declaró.

Una semana atrás, LeBron, consiguió pasar a Michael Jordan en la cuarta posición de más puntos anotados en la historia de la liga, por lo que a pesar de no llevar a su equipo a la postemporada, James, sigue demostrando lo que significa tenerlo en la NBA. Al promediar 27 puntos junto con 8 rebotes y 8 asistencias, yo no tendría tan claro el hecho de que 'El Rey' ya no está en la cima.

Desafortunadamente para la organización angelina, los cambios en el verano y la integración de diversas piezas no funcionó, por lo que lo intentarán de nuevo el próximo curso. Pero no cabe duda que a pesar de que no califiquen a la postemporada, eso no cambia ni mancha la historia de LeBron James en la liga.