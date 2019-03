Matt Barnes: ''El 85% de la NBA fuma marihuana''

El tema sobre las drogas en los deportes profesionales ha sido bastante relevante a lo largo de los últimos años por la manera en la que ciertos jugadores se visto relacionados a ellas. Nunca nadie había dado un paso al frente para hablar de dicha situación como el ex campeón de la NBA, Matt Barnes, quien dejo unas declaraciones bastante polémicas acerca del basquetbol actual.

En un programa hecho por Bleacher Report especialmente para discutir este tema, varios ex jugadores como es el caso de Matt Barnes, Al Harrington, Cuttino Mobley y Kenyon Martin, expresaron sus sentimientos acerca del tema de la marihuana en la liga y declararon que en sus tiempos como profesionales, solían fumar al menos dos 'joints' el mismo día del juego, ya que como ellos dicen, los ayudaba a jugar más tranquilos. ''En un día normal de partido, si jugabamos en la noche lo que yo haría era, ir a entrenamiento en la mañana, regresar a mi casa y fumar, tomar una siesta, bañarme, comer, y luego dirigirme al estadio'', dijeron. Cabe destacar que estos personajes participaron por más de 10 años en la NBA, por lo que es impresionante la manera en la que la liga permitió que todo esto se desarrollará.

Todos estos veteranos llamaron la atención con sus declaraciones pero el que más sorprendió a todos fue Matt Barnes, quien dijo que ha consumido 'Cannabis' desde que estaba en la preparatoria y mencionó que gran parte de la liga, lo hace hasta la fecha. ''Lo he hecho desde que estaba muy joven y como las pruebas de marihuana en la NBA son hechas al principio de la temporada, yo sabía cuando tenía que dejar de fumar para no dar positivo... Si me preguntan a mi, yo diría que el 85% de los basquetbolistas fuman marihuana'', expresó.

Luego de que esta platica saliera a la luz, el famoso programa de televisión, Inside The NBA, que se caracteriza por tener a tres ex jugadores, dio su punto de vista en el tema, y el que más tenia cosas que decir era Kenny Smith, ganador de dos anillos con los Houston Rockets. ''Uno como liga, no puedes permitir el consumo de dichas sustancias ya que estas pasando por encima de la ley, y eso no esta bien'', mencionó 'The Jet'.

Este será un problema que se discutirá en todos lados hasta que sea legalizada, pero de mientras, la asociación debería de tener un protocolo más severo cuando se trata de jugadores consumiendo drogas no solo durante la temporada, pero los mismos días de partidos.