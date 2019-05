Kyrgios estalla ante Nadal y Djokovic

Luego de su temprana eliminación en el Masters 1000 de Roma donde se vio descalificado por romper su raqueta y tirar una silla a la cancha, Nick Kyrgios, no se mordió la lengua como de costumbre y dio sus opiniones en una entrevista acerca de los tenistas, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Todo empezó con buen rollo, donde el australiano, hablaba acerca del gran respeto y admiración que le tiene a Roger Federer, a quien ve como el mejor jugador de toda historia. ''La manera en la que se mueve en la pista es de otro mundo. Siento que hay muchas personas en el circuito que lo tratan de imitar a su manera, como es el caso de Stefanos Tsitsipas o Grigor Dimitrov'', dijo.

De ahí empezó el ataque, ya que el nacido en Canberra, declaró acerca del español y de como se comporta de una mala manera cada vez que pierde un partido. "Cuando le gano se vuelve agresivo, y sale a decir en las conferencias de prensa que no tengo respeto por el juego, por el público. En mi opinión, no es una buena imagen la que da. Encima después aparece Toni (Nadal) y dice que me falta educación. Fui 12 años a la escuela, soy una persona muy educada. Entiendo que te enoje que le gane a tu familia... Jamás voy a ser igual a Rafa, somos muy diferentes ¿Por qué no podemos aceptar eso?", expresó el raquetista de 25 años.

Por último fue Djokovic, quien no se salvó ya que para Nick, es un personaje que trata de caerle bien a la gente y llega al punto que se vuelve insoportable. El 'King', también remarcó que 'Nole' nunca será el mejor de todos los tiempos, sin importar cuantos Grand Slams gane en su carrera. "Tiene una obsesión enfermiza por ser querido. Llega a un punto que me resulta insoportable. Me da un poco de vergüenza cada vez que hace su festejo en cancha. Es un jugador increíble, un campeón. Y de verdad creo que va a pasar a Federer en títulos de majors. Pero no importa cuánto gane, nunca va a ser el mejor para mí", expresó.

Muchos pueden encontrar sus declaraciones siendo bastante arrogantes o innecesarias, pero lo que no se puede dudar es que el 'niño malcriado' del circuito ATP, seguramente le ha dicho al público lo que muchos jugadores no se atreven a decir.