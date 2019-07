Philadelphia administra su plantilla 

Después de tener un decepcionante final de temporada en las semifinales de la conferencia Este cayendo con los Toronto Raptors con un tiro de otro planeta de Kawhi Leonard, los Philadelphia 76ers ya empezaron a pensar en su futuro de cara al siguiente curso.

La gerencia general ha hecho un gran trabajo desde la llegada del ex jugador Elton Brandt al mando, y como era de esperarse, éste verano no iba a ser la excepción.

La primera noticia que se hizo pública fue la renovación de los jugadores Mike Scott y Tobias Harris, quienes llegaron al equipo a mitad del año pasado en el mismo trato. Scott llegó a un acuerdo con la directiva y estará bajo un contrato de dos años y $9.8 millones de dólares, la cual es una gran noticia, considerando que el alero aportó buenos minutos desde la banca para los dirigidos por Brett Brown. Por su parte, Harris firmó por cinco años y $180 millones de dólares. Tobias es un basquetbolista extremadamente sólido capaz de jugar en el poste bajo, estirar la cancha y encestar el triple, situación que seguirá ayudando a Ben Simmons a poder atacar la canasta.

Después, a través de Adrian Wojnarowski de ESPN se hizo oficial la firma del ala pívot, Al Horford, proveniente de los Celtics. Con Boston haciendo cambios en su roster, 'Philly', vio la oportunidad de hacerse de sus servicios, y vaya que fue un gran fichaje. El dominicano buscaba algo longevo, y es por eso que cuatro años y $109 millones de dólares fueron suficiente motivo para buscar nuevos aires.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Al Horford has agreed to a 4-year, $109M deal with the 76ers, per <a href="https://twitter.com/wojespn?ref_src=twsrc%5Etfw">@wojespn</a> <a href="https://t.co/uraWUgLA53">pic.twitter.com/uraWUgLA53</a></p>— Bleacher Report (@BleacherReport) <a href="https://twitter.com/BleacherReport/status/1145499723479994368?ref_src=twsrc%5Etfw">1 de julio de 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Por último pero no menos importante, Josh Richardson del Miami Heat estará llegando a la franquicia de los Sixers luego de que se oficializará el traspaso de Jimmy Butler a 'South Beach'. 'Jimmy Buckets' fue una gran incorporación a Philadelphia el pasado curso pero no pudieron llegar al siguiente nivel. Con el arribo de Richardson, la solidez defensiva que los Sixers tendrán en su plantilla será algo de cuidado.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Heat are finalizing a sign-and-trade with 76ers for Jimmy Butler, per <a href="https://twitter.com/wojespn?ref_src=twsrc%5Etfw">@wojespn</a> <a href="https://t.co/e32HmvUiXi">pic.twitter.com/e32HmvUiXi</a></p>— Bleacher Report (@BleacherReport) <a href="https://twitter.com/BleacherReport/status/1145498722433765376?ref_src=twsrc%5Etfw">1 de julio de 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Grandes movimientos por parte de la gerencia general de 'Philly' y es apenas el primer día de la agencia libre.