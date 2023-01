Previa Buffalo - Cincinnati: Un encuentro para pasar a las finales de conferencia

Las rondas divisionales de la NFL sin duda es uno de los momentos de la temporada del fútbol Amerciano que más tensión genera. La afición de los equipos espera con ansias que al finalizar estos juegos su equipo pueda pasar al Super Bowl. Cinncinati lleva muchos años sin llegar a los Play Off. Mientras que por otro lado, Buffalo se ha abierto camino de manera gradual pero contundente.

¿Cómo se encuentran los Bills?

Los Bills han mantenido una defensa poderosa y resistente esta temporada y postemporada. Han logrado interceptar y desviar pases sin problema, esto se apreció en su último juego contra los Delfines de Miami.

Por otro lado su ofensiva, aunque excelente, llega a fallar en algunas ocasiones provocando la captura de su Mariscal de Campo, Josh Allen, en un par de jugadas y uno que otro balón suelto. Sin embargo esos errores no han sido mayor problema hasta ahora.

El equipo de Buffalo tendrá que arreglárselas en este encuentro contra los Bengals sin el Esquinero #38 Dane Jackson, por una lesión de rodilla durante su último partido, quien será suplido por Kaair Elam. Damar Hamlin sigue en recuperación y aunque ya ha ido a las instalaciones de los Bills, aún le quedan 3 semanas de rehabilitación.

¿Cómo se encuentran los Bengals?

Los Bengals vienen con bastante fuerza con su nuevo Mariscal de Campo, Joe Burrow, quién a pesar de ser un novato ha logrado mostrar un excelente desempeño en el campo y en la precisión de sus pases.

La defensa de este equipo se mantiene alerta por cualquier posible intercepción y sabe leer las jugadas de sus rivales para poder prevenirlas de antemano.

Por otro lado, su ofensiva es bastante buena, al igual que los Bills, llegan a darse algunos huecos dando lugar a varias capturas de Burrow, que en algunas ocasiones los ha llegado a perjudicar.

Dentro de los lesionados se encuentran el Tacleador izquierdo #73 Jonah Williams, el Guardia #65 Alex Cappa, el Esquinero #33 Tre Flowers, el Tacle defensivo #98 D. J. Reader, el Esquinero #20 Eli Apple, el Ala Defensiva #58 Joseph Ossai y el Receptor Abierto #13 Michael Thomas.

Jugadores clave

Obviamente dentro de este enfrentamiento, los que se llevarán al público serán Allen y su Receptor Abierto de confianza, #14 Stefon Diggs. Además de que comparten un lazo estrecho de compañerismo y amistad, son una combinación peligrosa.

Tampoco podemos olvidarnos del Ala Cerrada #88 Dawson Knox y el Esquinero #27 Tre'Davious White, quienes son corredores profundos. Ellos serán los que podrían salvar el partido con bloqueos e intercepciones en caso de que el partido así lo requiera.

Joe Burrow, con sus Receptores Abiertos #85 Tee Higgins y #1 Ja'Marr Chase, sin duda harán una jugada que nos podría sorprender en el último minuto del partido. No podemos olvidar que Chase realizó una jugada impresionante al recibir un pase y correr 60 yardas para la anotación durante el juego con los Santos de Nueva Orleans.

Las rivalidades que veremos en el juego de este domingo serán T. White vs J. Chase; K. Elam vs T. Higgins; el Esquinero #7 de los Bills Taaron Johnson vs el Receptor Abierto de los Bengals, #83 Tyler Boyd.

Visualización del juego

Se transmitirá por TUDN a las 14:00 hrs del Domingo 22 de enero del 2023. Este juego se llevará a cabo en el Highmark Stadium de los Bills en Buffalo, Nueva York.

Cuentas pendientes

Desde la cancelación del partido de Damar, no se volvió a mencionar algo sobre la reanudación de este encuentro hasta ahora. Está claro que ambos equipos ahora están más motivados que nunca para pasar las rondas divisionales y así pasar a la siguiente fase que los acerque al Super Bowl LVII.

Los Bengals de Cincinnati han mostrado sus respetos a Damar, mandado sus oraciones y buenos deseos para su rápida recuperación.

Quien gane en este partido se enfrentará contra los Chiefs de Kansas para así quedar como líderes de la conferencia americana. Estos equipos tienen fallas y fortalezas en común, la pregunta aquí es: ¿Quién apretará el paso que los llevará vitoriosos a la siguiente ronda?