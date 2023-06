Nuggets se impone en el primer juego de las finales

El primer duelo de las Finales ya estaba aquí, llegar a esta instancia es el mayor sueño de cualquier jugador y muchos se retiran sin haber podido llegar hasta esta instancia, con la llegada del Play-In, más equipos tenían esa posibilidad, para esta temporada Miami Heat lo supo aprovechar y tras haber clasificado por esta vía, en los Playoffs comenzó a demostrar su gran nivel, por otro lado, Nuggets demostró un gran nivel durante toda la temporada y rápidamente se hizo de la primera posición del Oeste y ya no la dejó.

Mucha expectativa había en las finales de conferencia, Miami Heat enfrentaría a Boston Celtics y Denver Nuggets se medía ante Lakers, la expectativa estaba puesta en que Celtics y Lakers se midieran en una de las finales más esperadas, ya que ambos tienen la misma cantidad de campeonatos y ese duelo era la oportunidad perfecta para romper la igualdad, Miami Heat se llevó los primeros tres juegos y parecía que todo estaba liquidado pero, Celtics reaccionó y logró llevar la serie al séptimo juego, Miami Heat en una gran noche avanzó a la gran final, por otro lado, Lakers se fue en cero con cuatro victorias de Nuggets, así que los mejores equipos ya estaban en la final.

Comenzaba la tan esperada serie, Nuggets tras haber vencido a Lakers en cuatro juegos llegaba con nueve días de descanso, mientras que Heat apenas con un par de días de descanso, visitaba a Nuggets, la última serie de la temporada comenzaba con un gran ambiente, los locales eran apoyados por una confiada afición que buscaba el primer título de la franquicia.

Comenzaba el duelo y Nuggets ganaba el balón y rápidamente sumaba los primeros dos puntos del juego, Butler respondía y unos minutos después ya lo ganaban los de Miami, Gordon comenzaba a sumar puntos importantes y Jokic era el gran asistidor, la defensiva de Miami no podía detener a Gordon y este ya estaba provocando una distancia importante, la presencia de Jokic provocaba los errores defensivos del Heat y pese a los intentos de Miami, no lograban acercarse en el marcador.

Con ocho puntos de desventaja Butler intentaba reducir la ventaja, pero de poco servía porque Nuggets lograba sumar triples y Heat solo podía sumar dentro de la pintura, incluso algunos errores en la salida le permitían a Jokic sumar puntos valiosos, así finaliza el primer periodo, con Nuggets ganando por nueve puntos y mejores sensaciones.

Para el segundo periodo las cosas no habían cambiado mucho, Heat intentaba alcanzar a su rival y éste contestaba con triples, Heat se lograba acercar a seis puntos, pero Jokic regresaba a la duela y comenzaba a generar las oportunidades para sumar, cerca del final de la primera mitad, Nuggets lograba despegarse por quince puntos, para finalizar el segundo cuarto Jokic sumaba dos más y el marcador sería 42-59 al medio tiempo.

Para el comienzo de la segunda mitad, los de Miami comenzaban a sumar sin respuesta de Nuggets, pero sin duda Nuggets sabía responder y con la energía de su afición, Nuggets comenzaba a aumentar la ventaja, los triples llegaban a la canasta del Heat y a ellos les costaba mucho lanzar, Nuggets lograba superar la barrera de los veinte puntos.

