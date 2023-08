Previa: Seattle Seahawks vs Dallas Cowboys: Segunda semana de pretemporada de la NFL

Los dos equipos tuvieron escenarios completamente distintos en la primera semana de pretemporada, ya que los Seahawks lograron llevarse la victoria en casa ante los Vikings con un marcador de 24-13, mientras que los Cowboys sufrieron una derrota en el Estadio AT&T con marcador de 28-23 ante los Jacksonville Jaguars.

Lo curioso de la primera semana de pretemporada fue que ambas escuadras no pusieron a sus quarterbacks titulares, ya que en el caso de Geno Smith y Dak Prescott se quedaron uniformados viendo el partido desde la banca por decisión de sus respectivos entrenadores.

En el partido de Seahawks vs Vikings pudimos ver a Drew Lock lanzar en 21 ocasiones completando 17 pases para 191 yardas, 2 touchdowns y 1 intercepción. También pudimos ver al receptor novato que los Seahawks tomaron en primera ronda Jaxon Smith Njigba recibir el balón en 3 ocasiones para sumar sus primeras 25 yardas como profesional, sin duda un novato que ilusiona al máximo a sus aficionados para ser quizás un próximo ídolo basándonos en su rendimiento en la Universidad de Ohio.

Por parte del encuentro entre Cowboys y Jaguars, pudimos ver que el tema QB2 sigue siendo una incógnita ya que Cooper Rush lanzó en 12 ocasiones completando 10 pases para 83 yardas mientras que Will Grier lanzó el balón en 31 ocasiones completando 22 pases para 199 yardas, 2 touchdowns y 1 intercepción. Pero sin duda el jugador de la noche se la llevo el corredor Deuce Vaughn, un corredor de 1.65 metros de altura, pero muy rápido y eficaz cuando tuvo el balón en sus manos debido a su explosividad y agilidad al momento de quitarse defensores de encima. ¿Los Cowboys encontraron a su RB2 que va a acompañar a Tony Pollard?

No se espera que ambos equipos utilicen a todos sus titulares que jugarán en la semana 1 por tema de evitar lesiones, recordando como en 2016, en la pretemporada, los Cowboys perdieron a su QB titular Tony Romo por lesión curiosamente contra los Seahawks, por mas de 14 semanas, y posteriormente, a Kellen Moore, su QB2 por toda la temporada. Ahí surgió un nombre que no muchos conocían, pero estaban a punto de conocer: Dak Prescott. Ese año, los vaqueros tuvieron a dos novatos que pronto dieron mucho de que hablar en la NFL: Dak y Ezekiel Elliot, quienes comandaron la ofensiva del equipo de la estrella solitaria y lograron posicionarse como el mejor equipo de la NFC con un récord de 13-3, pero para evitar sorpresas, Mike Mcharthy ha decidido que Dak no tenga mucha actividad en la pretemporada para así llegar al 100% a la primera semana donde visiten en el Metlife Stadium a los New York Giants en el Sunday Night Football.

Por su parte los Seahawks empiezan la temporada en contra de Los Ángeles Rams en el Campo Lumen, donde podremos ver si son capaces de empezar la temporada con la buena racha con la que terminaron la temporada anterior.Ambos equipos tienen una amplia historia de enfrentamientos, siendo el último a favor de los Cowboys el año pasado en la pretemporada con marcador de 27-26.

Sin duda es una inmensa alegría que la NFL esta de vuelta y estamos ansiosos de ver a todos los equipos disputando cada encuentro preparando el camino para llegar al Super Bowl LVIII.

SEATTLE FAVORITO EN LA MESA

Si eres fan de las apuestas, te pasamos los momios para este partido:

SEATTLE SEAHAWKS -290

DALLAS COWBOYS +225

Y tu, ¿Ya tienes a quién apostarle?