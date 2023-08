Veljko Paunović: "Chivas siempre debe emocionar a su gente"

Las chivas siguen invictos en el torneo Apertura 2023 con cuatro triunfos y un empate, esta noche vencieron a los Xolos de Tijuana 1-0 con gol de Roberto "el piojo" Alvarado, para así llegar a 13 puntos y seguir en la cima de la tabla general.

En conferencia de prensa posterior al encuentro, el Serbio-español Veljko Paunović expresó que el resultado debió ser más abultado a favor de sus dirigidos, pero que se queda tranquilo con el buen funcionamiento del mismo, ya que para él dieron muestra de querer mejorar y confía que de seguir así la escuadra rojiblanca llegará a su mejor versión futbolística.

También mencionó que se encuentra satisfecho, puesto que la postura del rival no fue sencilla y cuando estaban 11 vs 11 supieron contrarrestar el ataque de Xolos, para poder tener muchas llegadas por las bandas. Lo que sí recalca es que les faltó concretar de cara a la portería de Toño Rodríguez. "Nuestro equipo está recuperando eso, de generar muchas ocasiones de gol, falta ese paso de capitalizar, en eso estamos. Jugando un fútbol apasionante, con confianza, que le gusta a la gente y en eso estamos”.

Paunović también comento: "Es un paso importante sumar, ir así partido a partido, enfocándonos en el objetivo principal de obtener los puntos”.

Y recalcó en dicha conferencia lo siguiente: "Creo que hay que apreciar el momento en el que estamos, les dije a los jugadores cuantas veces está un equipo en primer lugar y hay que respetar ese trabajo queriendo más, es importante tener expectativas altas de lo que podemos hacer como conjunto, quiero seguir arriba”.

Menciono que tras todo el tiempo que se quedaron sin competición en la liga por el parón de la Leagues Cup, fue complicado el encuentro de regreso al torneo fuera de casa (Juárez) dónde no pudieron mostrar su mejor fútbol, pero que en casa era importante mostrar toda la escénica y se logró realizar. También hablo del tema de su multa por hablar del arbitraje, a lo que dijo: "Me han multado y no me parece bien, se espera que no hable de arbitraje y lamentablemente no puedo, pero espero que ese dinero se utilice para una buena causa”.

Declaraciones de Pauno sobre Brizuela y Guzmán

​​​Al entrenador del rebaño le preguntaron acerca del abucheo que se dio tras la salida del "Pocho" Guzmán del terreno de juego, a lo que respondió: “Creo que "Pocho" no se merece ser abucheado, ha tenido un partido correcto, pudo haber marcado, pero no se dio el penal, él está haciendo el mejor trabajo para estar en su mejor forma, igual que el resto del equipo. No me toquen a nadie, ayúdenme, hay que cuidar al equipo para seguir avanzando”.

“No hay ningún problema con 'Pocho', tiene una enorme carga y presión sobre sus hombros, sobre todo emocionalmente, después de la final del torneo pasado uno necesita un poco de tiempo de recuperación emocional y física, hay que tener paciencia”.

También hablo del tema de Isaac "el cone" Brizuela y mencionó lo siguiente: “No hay nada con ‘Cone’ Brizuela, tenemos que tomar decisiones en cuanto a los convocados, estamos muy igualados en cuanto a nivel de lo que tenemos disponible”.

Veljko habló del "Jimmy" Lozano

“El gesto que ha tenido Jimmy Lozano con todo su cuerpo técnico y director deportivo fue fenomenal, ese vínculo de selección con clubes es muy importante, yo lo hice en su momento, él sabe bien lo que quiere, con ideas muy claras, muestra grandeza en sus gestos”.

Con esto terminó la conferencia de prensa post-partido del estratega de los tapatíos, tras una victoria más en casa. Su próximo encuentro será el sábado 26 de agosto, cuando visite a Santos Laguna en el TSM en la jornada 6 de la Liga MX.