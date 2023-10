México anuncia lista de jugadores para los Juegos Panamericanos 2023

México anunció la lista de jugadores que representarán al país de cara a los Juegos Panamericanos 2023, los cuales se realizarán en Santiago, Chile del 20 de octubre al 5 de noviembre. El equipo será dirigido por Gustavo Quintero y Xavi Monferrer como asistente.

Estos son los convocados:

Moises Andriassi (Astros de Jalisco, México)

Ivan Montano (Plateros de Fresnillo, México)

Fabian Jaimes (Asociación Deportiva Atenas, Argentina)

Jorge Camacho (Dorados de Chihuahua, México)

Israel Gutierrez (Dorados de Chihuahua, México)

Víctor Álvarez (Soles de Mexicali, México)

Kohl Meyer (Soles de Mexicali, México)

Omar De Haro (Santos de San Luis, México)

Eduardo Girón (Correcaminos UAT, México)

Víctor Váldes (Troy University, NCAA)

Irwin Dávalos (Libertadores de Querétaro, México)

Jonathan Machado (Astros de Jalisco)

Destacar a esta selección jóven acompañada de jugadores con experiencia mundialista como Israel Gutiérrez y Fabian Jaimes. La base de la selección es de los equipos de la Liga Nacional de Basquetbol Profesional (LNBP), así como algunos jugadores recién salidos de la universidad y en plena etapa universitaria.

México formará parte del Grupo B junto con Chile, Brasil y Puerto Rico, de esta fase clasifican los mejores dos equipos a las semifinales dónde se pelearán las preseas para los primeros tres lugares.

Estos son los partidos de México en la fase de grupos:

● México vs Chile el 31 de octubre con horario por definir.

● México vs Lituania el 1 de noviembre con horario por definir.

● Chile vs México el 2 de noviembre con horario por definir.

Foto: MéxBásquet



Todos los juegos se realizarán en el Parque Deportivo Nacional en la ciudad de Santiago, Chile y en la otra ronda, la Selección Mexicana de Baloncesto podría cruzarse a Argentina, Panamá, República Dominicana y Venezuela.

Cabe recordar que los Juegos Panamericanos otorgan puntos para el ranking de la FIBA y servirán como parte del fogueo de los seleccionados nacionales de cara a los Torneos Clasificatorios de los Juegos Olímpicos de París 2024, dónde México formará parte el próximo año. No te pierdas toda la información de la Selección Mexicana de Baloncesto en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 por la señal de VAVEL.