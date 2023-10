Edge pide tranquilidad a sus fans tras su debut en AEW

Luego de su aparición en All Elite Wrestling, Adam Copeland (Edge) subió un comunicado oficial a redes sociales donde afirma que su relación con WWE ha terminado en bueno términos y pide a los fanáticos del wrestling disfrutar del deporte, no de las sigas.

"Como algunos ya saben, ya no estoy en WWE. Mi nuevo hogar es AEW. Estoy emocionado. Un lugar completamente nuevo. Si realmente eres fanático de la lucha libre y no de las siglas, esto también debería hacerte feliz. Supongo que lo que intento decir es esto: si has apreciado mi trabajo, aún puedes hacerlo, sin importar cuáles sean las iniciales. Porque todavía me estaré rompiendo el trasero cada vez que salga. Este viaje aún no ha terminado. Sólo intenta divertirte, como debe ser. Porque créeme, me divertiré cada vez que esté en un ring de AEW."

Se vienen grandes combates

Asimismo, en la conferencia de prensa ofrecida por Tony Khan, la super estrella categoría R menciono combates que le emociona tener con sus nuevos compañeros que compartirán el ring por primera vez.

"No he luchado contra Samoa Joe, Sting, Jon Moxley, Claudio Castagnoli. Y todo el talento joven que hay aquí".

Su debut en AEW

Un debut que venía sonando por días que se quedaba en rumores tomó realidad el día de ayer cuando Adam Copeland (Edge) apareciera el día de ayer en el maint event del PPV de All Elite Wrestling para hacer su debut como nuevo miembro del roster que maneja la empresa.

Con su conocido tema de entrada, Metalingus - Alter Bridge, Edge hizo su aparición para tener un segmento de breves segundos con Christian Cage dentro del ring, trayendo grandes memorias a los aficionados del Wrestling cuando ambos gladiadores hacían pareja como Edge & Christian en WWE.