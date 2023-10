De pesadilla el GP de México para Checo Pérez

Una mala tarde fue para el piloto mexicano de Red Bull en el Gran Premio de la Ciudad de México, Checo sufrió un choque intentando rebasar al monoplaza de Ferrari de Charles Leclerc. Terminando fuera de la pista y Pérez quedaba fuera de la carrera.

Siendo un golpe bajo para la afición mexicana que lleno por completo el Autódromo Hermanos Rodríguez para apoyar al piloto tapatío. Checo fue a los pits pero la decisión final fue que no podía continuar, abandonado la carrera más especial para la afición y de Sergio.

Declaraciones de Checo

Sergio Pérez termino muy afectado por este choque que provoco que no ganara en casa y con su gente. El piloto de Reb Bull comento que se intentó solucionar los problemas del monoplaza, pero no había una solución. Con el sueño que algún día gane en México.

“Si muy difícil, no esperaba que Charles en medio iba frenar, similar a nosotros, Max iba por dentro y yo por fuera. Hoy para mí no era suficiente terminar en el Podio, tenía muchas ganar la carrera, vi la oportunidad y me tiré por él”.

“Si me duelo mucho hoy, teníamos una buena oportunidad, pero lo intente creo que había intentarlo, porque si me salía, iba estar en primer lugar e iba ser la oportunidad de ganar la carrera, no fue así, tuve el contacto con Charles, desafortunado, si te soy sincero lo volvería a intentar, un podio no iba ser suficiente, lo único que sueño es ganar en casa”.

“El equipo estaba intentando solucionar los problemas, pero ya que perdimos mucho tiempo, vimos los daños del auto, ya no había nada que hacer, decidimos retirar”.

Foto: Red Bull

¿Cuándo fue la última vez que gano Checo en México?

El triunfo más reciente de Pérez fue en el 2021 y 2022 cuando Sergio entrara al pódium, siendo el primer piloto mexicano en ganar en el Gran Premio de México. Estando en el 3 lugar en ambas ocasiones.

Próximas carreras

Aún nada está perdido, porque Checo 3 carreras quedan en el calendario y finalizara la temporada. El GP de Brasil el próximo 5 de noviembre, después en Las vegas el 19 de este mes y cerrando con el GP de Abu Dabi el domingo 26 de noviembre.