Previa: Cowboys vs Eagles, Pelea por la división y por el #1 sembrado de la Nacional

Este domingo 5 de Noviembre la semana 9 de la NFL nos presenta una cartelera con partidos estelares dentro de cada uno de sus horarios, pero hay uno que destaca por que no solo es una rivalidad de más de 60 años, sino también es un partido que define el rumbo de 2 de los mejores 3 equipos de la conferencia nacional.

En caso de que los Eagles ganen se separarían por 2 juegos de los cowboys empezando a alejarse y afianzar el primer sembrado. Por otro lado los Cowboys empatarían a los Eagles como el primer sembrado al empatarlos con un récord de 6-2 y de visitantes logrando así depender de ellos mismos para lograr el titulo del este de la nacional y tomar rumbo por el primer sembrado de la conferencia nacional.

Ambos equipos vienen con rachas de victorias, Dallas contra los Chargers de visita en Monday Night Football donde ganaron por un marcador de 20-17, para después en el AT&T ganar ante su afición 43-20 a los Rams. Los Eagles de Philly por su parte ganaron en SNF a los Miami Dolphins conteniendolos a solo 17 puntos en casa y en la semana pasada ganar un partido divisional de visita ante los Washington Commanders 38-31.

Datos y Claves del Partido:

Cowboys y Eagles se han enfrentado un total de 128 veces incluyendo post temporada (4 veces) en este total los de Frisco llevan la ventaja con 73 partidos ganados, mientras que los de Philadelphia tienen un total de 55 partidos ganados, una rivalidad que nunca ha tenido empates.

En los últimos 10 encuentros entre ambas instituciones, los Cowboys ganaron 7 partidos, incluido el ultimo el pasado 24 de Diciembre del 2022 con un ardor de 40-34.

Dak Prescott tiene un récord de 8-3 contra los Eagles desde que entro a la liga y 28-7 contra rivales divisionales.

Los blitz han sido clave en la defensa de los Eagles; Prescott contra la carga tiene un 76.1% de pases completados (el mejor de la liga dentro de este rubro) También posee el segundo mejor porcentaje de pases completados fuera de la bolsa de protección con 68.8%, será clave para los cowboys sacar y mover a Dak bajo la presión de los de Philly

Un encuentro divisional que marcara la pauta de lo que resta de temporada no solo para el este de la nacional sino también de toda la conferencia, Hurts vs Prescott después de que la pasada campaña pasada no lo tuvimos por lesiones de ambos jugadores, este partido divisional tendrá los ojos del mundo y los fanáticos de la NFL, ¿Podrá Dak mostrar su valía contra el mejor de su conferencia? O ¿Será Jalen Hurts la clave una vez mas y se solidificara como candidato a MVP?