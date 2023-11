Washington Commanders gana a domicilio a los New England Patriots

Los Washington Commanders se quedan con la victoria ante unos Patriots que están agonizando por tratar de no firmar la peor temporada en la era Bill Belichick

El primer cuarto se presentó con muchas inconsistencias de ambos equipos. Los patriotas fueron frenados desde antes de medio campo con un Mac Jones demasiado inconsistente en sus pases y una línea ofensiva completamente inoperante como lo han sido toda la temporada. Los Washington Commanders arrancaron con buenas series ofensivas pero sus receptores no podían completar las jugadas, logrando solo en el primer cuarto adelantarse al marcador con un gol de campo.

En el segundo cuarto los dos equipos lograron ajustar todas sus líneas, en especial New England que en el primer cuarto estaba siendo vapuleado con la línea secundaria permitiendo yardas con jugadas de pase corto. Los Commanders empezaron a mover las cadenas por vía terrestre mediante acarreos de alto yardaje. Hasta que llego un fumble que cambio el ritmo del partido por parte de los Patriots ya que representaría en el marcador dos touchdowns que le darían la ventaja momentánea a New England. Además de interceptar al QB de los Commanders en la última serie ofensiva del 2do cuarto.

En el tercer cuarto New England incrementaría su marcador con un gol de campo de 43 yrds, pero los Commanders no permitirían más puntos en ese cuarto. Ya que con un touchdown de Jahan Dotson y un gol de campo de 30 yardas, lograron darle la vuelta a los Patriots y al marcador en ese cuarto.

Para el último cuarto, los Washington Commanders llevaban ventaja de 3 puntos sobre los New England Patriots, las líneas defensivas de cada equipo estaban intratables tratando de no permitir más puntos por parte del rival, pero otra vez se le aparecían los fantasmas a Mac Jones y su ofensiva “Interceptan JuJu Smith-Schuster” en la última jugada del partido. ¡OTRA VEZ MAC JONES! y su ofensiva dejan a los Pats tendidos sobre el terreno de juego con otra derrota más en la temporada. Lo que parecía ser el alargue del partido con una serie ofensiva que prometía, termino siendo un escenario catastrófico que complica todavía más a New England intentar aspirar a clasificar a postemporada. Mientras que por Washington a pesar de haber sido una semana muy incierta por la salida repentina de Chase Young a los San Francisco 49ers en este mercado de pases, logran salir vivos con la victoria en Foxborough en un partido muy apretado para las ofensivas, pero que la defensiva los Commanders supo manejar muy bien durante todo el juego y fuera el diferenciador para que pudieran regresar a Washington con la victoria.