Previa Falcons vs Arizona: Duelo de la Confianza

Los Falcons buscan equilibrar su record de victorias ante unos Cardinals que vienen en caída libre ya que solo han ganado un solo juego en lo que de la temporada. Donde si no empiezan a ganar, lucirá todavía más oscuro el panorama para la clasificación

Antecedentes

En los últimos 5 enfrentamientos que han disputados estos 2 equipos, los Falcons han obtenido la victoria en 3 ocasiones mientras que los Cardinals solo los han vencido 2 veces. La última vez que se impusieron los Arizona Cardinals a los falcons fue 13 de noviembre de del año 2022 con un marcador cerradísimo de 34 a 33.

Foto: Arizona Cardinals

Como llegan ambos equipos

Los Atlanta falcons llegan con 2 victorias seguidas, ganando el ultimo ante las panthers de carolina por 24 a 10, donde desplegaron su mejor futbol americano en lo que va de la temporada. Dessmond Ridder y su ofensiva buscan equilibrar su record de victorias para poder entrar de lleno a la pelea junto con los ángeles chargers por el liderato de la división sur de la conferencia nacional, ya que solo hay un juego de diferencia. Pero también puedan hundir toda esperanza a los Arizona cardinals para clasificar.

Los Arizona cardinals vienen de perder ante los Cleveland browns por “blanqueada” 27 a 0 para sumar su sexta derrota consecutiva y ser momentáneamente uno de los peores equipos de la nfl. Se espera que con el regreso de su QB titular Kyler Murray tras una lesión sufrida la temporada pasada ante los New England Patriots pueda revertir esta mala racha para los Cardinals ya que se encuentran en la última posición de su division y están entre los primeros lugares del ranking del draft del siguiente año de la nfl y estos puedan cerrar de una manera no tan desastrosa la temporada, aunque no alcancen play offs.

Foto: Arizona Cardinals

Fortalezas y debilidades de cada equipo

Atlanta Falcons

Fortalezas: Línea Ofensiva, Línea defensiva.

Debilidades: Equipos especiales.

Arizona Cardinals

Fortalezas: Ninguna.

Debilidades: Línea ofensiva, Línea defensiva y Equipos especiales.