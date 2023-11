Cleveland Browns gana a Pittsburgh Steelers en un duelo por el segundo lugar de la AFC Norte

El primer cuarto empezó con muy buenas series defensivas, pero a la vez con demasiada polémica. Los cafes de Cleveland provocaron un safety a Kenny Pickett de Pittsburgh apenas en su segunda serie ofensiva del partido, pero los oficiales no lo marcaron y el head coach de Cleveland no reto la jugada, pero eso no mermo a la ofensiva de los Browns, ya que en la siguiente ofensiva después de ese safety no marcado, lograron anotar los primeros 7 puntos del juego con un juego terrestre comandado por su corredor Jerome Ford.

En el segundo cuarto poco o mucho se pudo rescatar, a excepción de los 3 puntos que obtuvieron los de Cleveland, las 2 capturas que sufrió el QB de los Steelers y todos los bloqueos de pase que provocaron los Browns de Cleveland, fue un partido demasiado cerrado como estaba presupuestado antes del inicio del partido, no iba a ver muchos puntos.

El tercer cuarto se convirtió en el más inconsistente con una buena actuación de la ofensiva de Pittsburgh logrando anotar con una jugada de acarreo explosiva por parte de Jaylen Warren que los dejaba a 3 puntos de los Browns pero que no logro generar más en ese cuarto mientras que la ofensiva de Cleveland cada vez se convertía más predecible al momento de ejecutar las jugadas, además de ser interceptados dejando ir posibles puntos estando muy cerca de la zona roja de Anotación.

Para el último cuarto con 2 segundos en el reloj, los browns dejan en tendidos en el terreno de juego a los steelers en donde las ofensivas tanto de Pittsburgh como de Cleveland no pudieron mover las cadenas, cabe destacar que las defensivas fueron partes importantes de sus equipos para que los QB no pudieran hacer mucho en este partido.