Capitanes CDMX clasifica a los Playoffs de la NBA G-League

La Fase de Grupos del Winter Showcase Cup de la NBA G-League y los Capitanes lograron su cometido y se metieron a los Playoffs del campeonato por primera vez en la historia del equipo. Con un récord de 8 victorias y 6 derrotas, los de Ciudad de México terminaron empatados con Rio Grande Valley Vipers pero la diferencia de puntos encestados colocó a los Capitanes como líder de la División Sur y otorgándoles el boleto. Los de Ciudad de México terminaron con derrota ante Osceola Magic el sábado y con eso dejaban su futuro en el aire y dependiendo del resultado de los Vipers vs Spurs. No obstante, los Spurs se impusieron sobre los Vipers y con eso los Capitanes calificaron de manera directa a los Playoffs. Esta será la primera vez en 3 años que los de CDMX llegan a esta instancia, la temporada anterior el equipo terminó en segundo lugar de su división pero no clasificó a la siguiente ronda por la diferencia de puntos y tuvo que conformarse con jugar par de amistosos en Las Vegas.

¿Quién será el rival?

Ahora, los Capitanes tendrán que esperar el resultado entre Windy City Bulls y Motor City Cruise para definir su rival, aunque todo indica que los Westchester Knicks serán sus oponentes. La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en la temporada anterior cuando los Capitanes se impusieron a los Knicks por marcador de 114 a 113, por lo que se espera un duelo cerrado en cuartos de final.

Los Playoffs del Winter Showcase Cup se realizarán en la ciudad de Orlando a partido único y definirá al campeón de copa de la NBA G-League, en caso de la derrota, los Capitanes aún tendrán un juego más contra otro de los equipos eliminados. El campeonato se definirá en la ciudad de Orlando en próximos días, dando inicio a los Cuartos de Final el 19 de diciembre y definiendo al campeón el 22 del mismo mes.

