Los 49ers ganan con autoridad a los Cardinals y se encaminan rumbo a los Playoffs

Primer cuarto

El partido arrancaba y los Cardinals daban la primera estocada del partido con un touchdown en su primera ofensiva con un acarreo de J Conner por el centro, pero los Niners no se quedarían atrás y responderían de inmediato con un pase lanzado por parte de B. Purdy a D. Samuel con una jugada reversible poniendo el touchdown del empate. Arizona seguía moviendo las cadenas con sus series ofensivas, pero poco les duro, ya que C. Ward, defensivo de San Francisco logro hacerle un pick six a K. Murray y la ofensiva de Arizona, llevándolos a aumentar su cuenta de una anotación en el primer cuarto.

Segundo cuarto

Los Cardinals arrancaron el segundo cuarto con la misma intensidad del primer cuarto logrando sacar en su primera y segunda serie ofensiva consecutiva 6 puntos, con un gol de campo de 58 yardas y el otro de 43 de M. Prater, para acercarse a solo 1 punto de los 49ers. Pero el equipo comandado por B. Purdy respondieron con un lanzamiento en medio de touchdown a su receptor C. McCaffrey dejando a los de Arizona con un 1 minuto y 14 segundo de tiempo, practicante sin dejarlos hacer nada antes de irse al descanso.

Tercer cuarto

Arizona salía al terreno de juego con la misma intensidad que en la primera parte del partido, pero el equipo de San Francisco aprovecho su intensidad para neutralizarlos, logrando mover las cadenas con la misma fórmula del primer touchdown, una reversible al minuto 13:23 en donde B. Purdy encontró solo a C. McCaffrey, para así ampliar su ventaja de 12 puntos sobre los Cardinals. La ofensiva de Arizona estaba siendo contenida por san francisco, se estaban quedando cortos en sus series ofensivas, solo una serie pudo llegar a zona roja, Prater lograba meter el gol de campo de 23 yardas con 4:23 del tercer cuarto. Con un 1:08 en el reloj, C. McCaffrey en plan grande logro acarrear a zona de touchdown lo que parecía ser la anotación que definiría el juego y dejaría sin posibilidades de remontar a los Cardinals. Con esta anotación terminaba el penúltimo cuarto.

Último Cuarto

Se acercaba el cierre del partido y a los Cardinals iban por el touchdown que los acercara en el marcador, con 11:30 en el reloj, E. Mercado lograba la anotación que los metía de nuevo al juego, pero fallarían la conversión de 2 puntos que los podía haber acercado a solo 2 anotaciones de san francisco. Pero de nueva cuenta D. Samuel con una recepción a los 7:01 y un gol de campo de 43 yardas, dejaban tendidos a unos Cardinals que a pesar del touchdown que anotaron sobre el final del encuentro, solo maquillo el marcador aplastante que les propinaron los 49ers.